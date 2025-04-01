حاسبة مالية لدخل وإنفاق الأفراد عبر التطبيقات الذكية للبنوك

توفر بنوك عاملة بالدولة مؤخرا حاسبة مالية للأفراد عبر تطبيقاتها الذكية توضح حركة الدخل مقابل الانفاق الشهري لتوعية العميل بأهمية احداث توازن بين الاثنين وعدم المبالغة في النفقات .

ووفقا للخدمة الجديدة التي تقدمها البنوك مجانا لعملائها، يتم رصد كافة المبالغ التي دخلت حساباتهم المصرفية الجارية أو الدفعات التي تم سدادها لبطاقات الائتمان كمبلغ مالي مجمع يتم وضعه مقابل إجمالي ما تم انفاقه وذلك بشكل شهري .

ووفقا للحاسبة المالية يتم رصد الدخل الذي حصل عليه العميل مفصلا بالتواريخ يقابله حركة المصروفات والانفاق مفصلة أيضا بالوقت والجهة التي تم الانفاق فيها .

وفي النهاية يقدم التطبيق للعميل ملحوظة توضيحية تبين له أنه أنفق أكثر مما اكتسب بقدر معين أو اكتسب أكبر مما أنفق بهذا القدر .