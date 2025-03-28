تطوير منشأة لتخزين المنتجات النفطية النظيفة في ميناء خليفة

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، عن توقيع اتفاقية لمدة 50 عاماً مع شركة «أويلز تيرمينالز» الإماراتية، المتخصصة في توريد وتوزيع النفط، يتم بموجبها تطوير منشأة عالمية المستوى لتخزين المنتجات النفطية النظيفة في ميناء خليفة.

وذكرت المجموعة، في بيان، أن «أويلز تيرمينالز» ستقوم من خلال هذه الاتفاقية بتطوير منشأة صهاريج متطورة لتخزين المنتجات البترولية على مرحلتين، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 ألف متر مكعب في المركز اللوجستي لميناء خليفة، ما يعزز قدرات الميناء، ويرسخ مكانته مركزاً رئيساً لتخزين وتجارة الطاقة في المنطقة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من تطوير المنشأة في منتصف عام 2027.

وأعرب الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي، سيف المزروعي، عن فخره باحتضان المجموعة لشركة «أويلز تيرمينالز» في ميناء خليفة من خلال هذه الاتفاقية التي تؤكد الأهمية الاستراتيجية لميناء خليفة مركزاً تجارياً حيوياً، ليس فقط لدولة الإمارات، بل للمنطقة بأكملها، متطلعاً من خلال هذه الاتفاقية إلى تأسيس شراكة طويلة ومثمرة مع «أويلز تيرمينالز»، بما يسهم في تعزيز قدرات ميناء خليفة عبر محطة تخزين السوائل، وجذب المزيد من المتعاملين الباحثين عن بنية تحتية عالمية المستوى، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «أويلز تيرمينالز»، الدكتور خالد عمر محمد حمد المدفع، إن هذا المشروع الرائد يعكس التزام الشركة بتطوير بنية تحتية متطورة، ستسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطاقة، وتُمهد الطريق لمواصلة توسع أعمال شركة «أويلز تيرمينالز».

يشار إلى أن منشأة تخزين السوائل الجديدة من المتوقع أن تسهم بدور مهم في دعم مكانة دولة الإمارات مركزاً رئيساً لتوزيع السلع الأساسية في المنطقة، ورفد النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز المزيد من الأنشطة التجارية.