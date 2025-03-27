مجموعة الإمارات تنقل مركز بياناتها إلى «مورو»

أعلنت مجموعة طيران الإمارات، أمس، عن عزمها نقل مركز بياناتها إلى مركز «مورو»، التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، للاستفادة من خدمات الاستضافة والاتصال في مركز البيانات الأخضر، الذي يعمل بالطاقة الشمسية، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويعد أكبر مركز من نوعه في العالم وفقاً لموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية.

وأفادت المجموعة، في بيان، بأن نقل مركز بياناتها إلى «مورو» يمثل نقلة نوعية للبنية الأساسية التكنولوجية للمجموعة تعزز من قدراتها استعداداً للمرحلة المقبلة من النمو القوي، متوقعة بدء نقل مركز بياناتها إلى «مورو» اعتباراً من منتصف عام 2026.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر «مورو» لمجموعة الإمارات خدمات استضافة متكاملة تشمل سعات البيانات في الخوادم، وإمدادات الطاقة والتبريد، وتوفير المعدات والخدمات ذات الصلة. كما تعزز الاتفاقية جهود مجموعة الإمارات في مجال الاستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة، حيث ستوفر استهلاك مركز البيانات من الطاقة والذي يصل إلى 3000 ميغاواط سنوياً.

وشهد توقيع الاتفاقية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير، فيما وقعها رئيس المالية وخدمات المجموعة في مجموعة الإمارات، مايكل دورسام، ونائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»، المهندس مروان بن حيدر.

وقال الطاير: «نواصل العمل على ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجال الابتكار الرقمي المستدام، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050»، مضيفاً: «نفخر بدعم جهود مجموعة الإمارات في مجال الاستدامة من خلال نقل مركز بياناتها إلى أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في العالم والواقع في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».

وتابع الطاير: «يؤكد هذا التحالف الاستراتيجي مع مجموعة الإمارات التزام دبي بتسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانتها العالمية في مجال الاستدامة بقطاع الطيران، ومن خلال هذا التعاون يسهم مركز (مورو) في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وضمان مستقبل قائم على الابتكار والاستدامة، ما يرسخ ريادة دبي على الصعيد العالمي».

من جهته، قال دورسام: «تعد شراكتنا مع مركز (مورو) خطوة رئيسة في الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التكنولوجية لمجموعة الإمارات في وقت تستعد فيه المجموعة لمرحلة جديدة من النمو والتوسع، كما تدعم هذه الشراكة الرؤية المشتركة لمؤسستينا لترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة عالمياً في التكنولوجيا والابتكار والاستدامة، إذ سيتيح لنا نقل مركز بياناتنا إلى (مورو) تعزيز مرونتنا التشغيلية وقدرات التوسّع المستقبلية، وإلى جانب ذلك كله، تقليص بصمتنا البيئية».

وتعد مجموعة الإمارات قوة عالمية في قطاع الطيران والسفر، وتضم علامتين تجاريتين رائدتين هما «طيران الإمارات» و«دناتا»، وتعد «طيران الإمارات» أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، حيث تُسير رحلاتها إلى 148 وجهة في 80 دولة ومنطقة. أما «دناتا» فهي واحدة من أكبر مزوّدي الخدمات الجوية في العالم، إذ تقدم خدماتها في 178 مدينة في 36 دولة.