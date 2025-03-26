«ضيافة دبي التجاري العالمي» تقدم خدماتها لمليون شخص خلال 2024

حققت إدارة الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي، أداءً استثنائياً في عام 2024، حيث قدمت خدماتها لنحو مليون ضيف، ضمن 2400 فعالية، معززة مكانتها كأحد أبرز مزودي خدمات الضيافة الفاخرة في المنطقة.

وباتت ضيافة المركز، الحائزة جوائز مرموقة، الخيار المفضل لمنظمي الفعاليات الخاصة، وفعاليات الشركات، وفعاليات الحكومات، بفضل تميزها في تقديم خدمات الضيافة لمختلف أنواع وأحجام الفعاليات، وفق أرقى المعايير العالمية.

وتتمتع إدارة الضيافة بخبرة كبيرة في تقديم خدمات الضيافة عالمية المستوى على نطاق واسع، بدءاً من المعارض والمؤتمرات العالمية، وحفلات الشركات وفعاليات الضيافة، إلى حفلات الزفاف الراقية، وتجمعات المؤسسات والفعاليات الخاصة، سواء داخل المواقع التي يمتلكها ويديرها مركز دبي التجاري العالمي، بما في ذلك مركز دبي للمعارض، ومركز مؤتمرات «جافزا ون»، أو في مواقع خارجية في جميع أنحاء الإمارات.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن إدارة الضيافة تميزت العام الماضي من خلال تقديم خدمات الضيافة وإعداد وتقديم الطعام لمجموعة واسعة من أبرز المعارض والفعاليات الكبرى.

وأوضح أنه إضافة إلى الفعاليات الكبرى، قدمت «الضيافة» خدماتها لأكثر من 400 ألف ضيف في فعاليات الشركات والمناسبات الخاصة التي أقيمت في مواقع مركز دبي التجاري العالمي، كما حققت نجاحاً بارزاً في خدمات حفلات الزفاف وقدمت خدماتها لأكثر من 150 حفلاً، و63 ألف ضيف.

وسجلت إدارة الضيافة زيادة في خدمات تقديم الطعام للمؤتمرات والاجتماعات، إذ قدمت خدماتها لما يقرب من 95 ألف مشارك، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2023، وشهد مركز مؤتمرات «جافزا ون»، الذي يديره مركز دبي التجاري العالمي، نمواً استثنائياً، حيث قدمت إدارة الضيافة خدماتها لأكثر من 25 ألف مشارك، أي أكثر من ضعف الأرقام التي حققتها عام 2023 بزيادة قدرها 116%.

وأسهم مركز دبي للمعارض بدور محوري في النمو الذي حققته إدارة الضيافة، حيث قدمت خدماتها لأكثر من 73 ألف مشارك في عام 2024.

كما قدمت إدارة الضيافة خدماتها لأكثر من 145 ألف ضيف، ضمن 1105 فعاليات خارجية في عام 2024، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 37% على أساس سنوي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار: «حقّقت إدارة الضيافة نجاحاً استثنائياً في عام 2024، ما يؤكّد دورنا المحوري في قطاع الفعاليات المزدهر بدبي».

وأضاف: «يواصل فريق الطهاة التفوّق في تقديم تجارب مبتكرة حائزة جوائز مرموقة، وفق بأعلى معايير الخدمة، ونواصل العمل على إرساء معايير جديدة في قطاع الضيافة، وتقديم تجارب نوعية تتجاوز التوقعات، سواء في المعارض والمؤتمرات الكبرى أو حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة».

وأكد جلفار الالتزام بإعادة تعريف معايير القطاع، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للضيافة والفعاليات بمختلف أنواعها.

وقال: «من خلال الابتكار المستمر، والشراكات الاستراتيجية، والالتزام الثابت بالتميز، فإننا نمضي قدماً لتلبية متطلبات السوق المتغيرة، ونسعى إلى تقديم تجارب ضيافة استثنائية، تعتمد على الإبداع، والكفاءة التشغيلية، والممارسات المستدامة».

خدمة 40 ألف ضيف يومياً

عزّزت إدارة الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي قدراتها التشغيلية بشكل كبير، وبات بمقدورها تقديم خدماتها لنحو 40 ألف ضيف يومياً، مع التزام معايير الخدمة الفاخرة، والحفاظ على معدل النمو الحالي، بما يرسخ مكانة مركز دبي التجاري العالمي الرائدة في قطاع الضيافة في المنطقة.