«الإمارات دبي الوطني» و«بلاك روك» يطلقان منصة استثمارية للوصول إلى الأسواق الخاصة

وقع بنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم مع شركة إدارة الأصول «بلاك روك» لإنشاء منصة استثمارية تتيح للأثرياء من عملاء البنك، الوصول إلى الاستثمارات البديلة، لا سيما داخل الأسواق الخاصة.

وتمثل الأسواق الخاصة، التي كانت متاحة فقط بشكل تقليدي للمؤسسات الاستثمارية في المنطقة، أسرع قطاعات إدارة الأصول نمواً، حيث من المتوقع أن تصل الأصول البديلة إلى 30 تريليون دولار أميركي بحلول نهاية العقد.

وستطلق شركة «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول» و«بلاك روك» في البداية مجموعة من العروض الاستثمارية المستدامة التي تستهدف استراتيجيات الدخل والنمو، حصرياً لسوق الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة. إلى جانب هذه الاستراتيجيات، ستستخدم «بلاك روك» نهجها المنفتح لدعم خطط «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول» لتوسيع عروضها في الأسواق الخاصة من خلال تقديم خدمات إضافية، مثل التسويق والتعليم والتدريب والتكنولوجيا.

ومن خلال منصة «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول»، سيتركز الهدف على المدى الطويل في إتاحة مجال الأصول البديلة للجميع، وتوفير إمكانية الوصول إلى الاستثمارات البديلة في جميع فئات الأصول الرئيسية لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: «يُعد الابتكار ركيزة أساسية في بنك الإمارات دبي الوطني، ويسعدنا أن نتعاون مع (بلاك روك) لتوفير أفضل المنتجات في فئتها في الأسواق البديلة من خلال منصة مخصصة لذلك، مع دعم الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين في المنطقة. ونحن ملتزمون تماماً بتحقيق أفضل قيمة لعملائنا من خلال العروض التي نقدمها، وتعزيز مشهد الاستثمار في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، التي شهدت إقبالاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية».