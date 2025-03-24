تعاون بين «موانئ دبي» و«ريلاينس إندستريز» الهندية لتعزيز الخدمات اللوجستية عبر السكك الحديدية

تتعاون مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) و«ريلاينس إندستريز» الهندية لتدشين حلول لوجستية مبتكرة في قطاع البتروكيماويات، لتُحوّل نقل المنتجات البتروكيماوية من الطرق البرية إلى شبكة السكك الحديدية، ما يُخفّض انبعاثات الكربون بشكل كبير، ويُحسّن الكفاءة التشغيلية.

ويربط الحل الجديد مصنع «جامناجار» التابع لشركة «ريلاينس إندستريز» في ولاية «غوجارات» الهندية بمستودع الحاويات الداخلي التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية في مدينة أحمد آباد، ثم إلى ميناء «موندرا». وكانت رحلة «موندرا-جامناجار-موندرا» في السابق، ذهاباً وإياباً، تشمل نحو 700 كيلومتر من النقل البري لكل حاوية، لكن مع الحل الجديد، سيتم تحويل مسار «أحمد آباد-جامناجار-موندرا»، والذي يبلغ طوله أيضاً نحو 700 كيلومتر، إلى خط السكك الحديدية، ويُزيل هذا التحول التحديات البيئية والتشغيلية المرتبطة بالنقل البري للمسافات الطويلة مع الحفاظ على التغطية اللوجستية نفسها.

وتتيح خدمة السكك الحديدية المتكاملة نقل نحو 1260 طناً من البضائع، وتجميع ما يصل إلى 45 حاوية في رحلة واحدة، ما يُبسط العمليات اللوجستية ويُقلل الحاجة إلى عدد من المقطورات والسائقين، وبهذه الخدمة، لا يتم تقليل كُلفة النقل فحسب، بل يتم أيضاً ضمان الربط السلس بين السفن لإيصال الصادرات في الوقت المطلوب.

ومن خلال تقليل مسافة النقل البري بأكثر من 700 كيلومتر لكل حاوية، يُسهم حل السكك الحديدية بشكل بارز في خفض انبعاثات الكربون، ويسهم في تحقيق أهداف شركة «ريلاينس إندستريز» البيئية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، في «دي بي ورلد مارين سيرفيسيز» غانيش راج: «تُمثّل هذه الخدمة قدرات مجموعة موانئ دبي العالمية في مواجهة التحديات اللوجستية المعقدة لشركات رائدة مثل (ريلاينس إندستريز)، ومن خلال الاستفادة من أصولنا متعددة الأنماط وخبراتنا المتقدمة، قدّمنا بديلاً مُصمّماً خصيصاً وبشكل فعّال من حيث الكُلفة للنقل البري، يُعزّز اعتمادية سلاسل التوريد، ويُبسّط العمليات، ويُقلّل من الأثر البيئي. ولا يتماشى هذا النهج المُبتكر مع التزامات ريلاينس بالاستدامة فحسب، بل يضمن أيضاً كفاءة أكبر، وتنسيقاً سلساً، وإيصال الصادرات في الوقت المناسب لتلبية احتياجات الشركة التشغيلية المتزايدة».

من جانبه، قال رئيس عمليات إدارة سلسلة التوريد في شركة «ريلاينس إندستريز المحدودة-بيتكيم»، رافيكومار ناير: «وفّر لنا هذا الأسلوب المبتكر الذي تتبناه موانئ دبي العالمية حلاً لوجستياً يُلبي الاحتياجات التشغيلية الأساسية، مع تعزيز أهدافنا في مجال الاستدامة، وقد أدى التحوّل من النقل البري إلى السكك الحديدية إلى تبسيط عملياتنا، وخفض انبعاثات الكربون، وتقليل حوادث الطرق من خلال إلغاء 45 حركة من حركات الشاحنات، وتعزيز التزامنا بممارسات سلاسل التوريد المسؤولة والفاعلة».

ويمتد هذا التعاون لأكثر من 10 سنوات، وهو امتداد للشراكة طويلة الأمد بين شركة «ريلاينس إندستريز» المحدودة وشركة «يونيفيدر»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، والتي تُعدّ المزود الرئيس للخدمات اللوجستية لشركة «ريلاينس». ومن خلال دمج خدمات السكك الحديدية لمجموعة موانئ دبي العالمية والاستفادة من محطة الحاويات الدولية (ICD) في أحمد آباد، تضمن يونيفيدر عمليات سلسة لشركة «ريلاينس».

سلاسل توريد مرنة ومستدامة

قال نائب الرئيس لقسم السكك الحديدية والمحطات الداخلية في موانئ دبي العالمية - شبه القارة الهندية، أديندرو جاين: «إننا نلتزم بتزويد متعاملينا بحلول متكاملة تجعل سلاسل التوريد مرنة ومستدامة، ولا تقتصر خدمة السكك الحديدية الساحلية المتكاملة الجديدة على تلبية متطلبات الكفاءة لشركة (ريلاينس إندستريز) فحسب، بل تضمن أيضاً حركة شحن مستدامة، ونحن على ثقة بأن هذا الحل متعدد الأنماط سيحقق قيمة كبيرة لشركة (ريلاينس إندستريز)، وسيشجع المزيد من الشركات على تبني نهج متعدد الأنماط لجعل سلاسل التوريد الخاصة بها مرنة وموثوقة ومستدامة».