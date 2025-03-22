الإمارات الأولى عربياً في تقرير السعادة العالمي 2025

حلّت دولة الإمارات في المركزالأول عربياً والـ21 عالمياً في تقرير السعادة العالمي الخاص بالعام الجاري 2025، الذي شمل 147 دولة، وشهد تصدر معظم الدول الإسكندنافية للترتيب.

وجاءت فنلندا في المركز الأول عالمياً، وتلتها كلٌ من الدنمارك وآيسلندا والسويد وهولندا، فيما حلّت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الـ24.

وحلّت الكويت في المركز الـ30 عالمياً والثاني عربياً ثم السعودية 32 عالمياً والثالث عربياً، وعُمان في المركز 52 عالمياً والرابع عربياً، والبحرين 59 عالمياً والخامس عربياً، وليبيا 79 عالمياً والسادس عربياً ثم الجزائر 84 عالمياً والسابع عربياً، والعراق 101 عالمياً والثامن عربياً، والأراضي الفلسطينية 108 عالمياً والتاسع عربياً.

ويشمل تقرير هذا العام 147 دولة، تم تصنيفها وفق عوامل عدة، من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، إضافة إلى آراء سكان الدول.

وتم إطلاق تقرير السعادة العالمي للمرة الأولى عام 2012، وهو عبارة عن مسح سنوي تجريه «شبكة حلول التنمية المستدامة» التابعة للأمم المتحدة.

• التقرير يستند إلى عوامل عدة، أبرزها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، وآراء سكان الدول.