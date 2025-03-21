مطارات دبي تلغي 8 رحلات مغادرة إلى مطار لندن هيثرو

قالت مطارات دبي إنها ألغت 8 رحلات مغادرة من مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار لندن هيثرو، بالإضافة إلى رحلة قادمة واحدة من "هيثرو" إلى "دبي"، وذلك نتيجة للإغلاق المؤقت الذي شهدته مطار هيثرو.

وذكرت في بيان لها: "تعمل مطارات دبي حالياً بالتنسيق مع شركات الطيران وشركائها في الخدمات لتقليل أي إزعاج قد يلحق بالضيوف المسافرين".

وأضاف البيان : "ننصح المسافرين المتأثرين بالاتصال بشركات الطيران المعنية للحصول على آخر المستجدات حول رحلاتهم وخيارات إعادة الحجز المتاحة".