رمضان يرفع الطلب على زيوت الطعام 50%

أظهر مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم»، وشمل منافذ بيع و«تعاونيات» ومنصات تجارة إلكترونية، وجود أكثر من 63 علامة تجارية لزيوت الطعام في الأسواق المحلية.

وأكد مسؤولان في منفذَي بيع وجود زيادة تصل إلى 50% في الطلب على زيوت الطعام خلال شهر رمضان المبارك، لافتين إلى أن الإقبال يتزايد على التخفيضات الخاصة بأحجام العبوات الكبيرة من الزيوت، وأكّدا حرص منافذ البيع الكبرى على أن تكون الزيوت بأنواعها المختلفة مشمولة في التخفيضات بنسب تصل إلى 60%.

وأوضحا أن الإقبال على الطعام الصحي تواكب معه ارتفاع في توافر الزيوت الصحية الخالية من/أو قليلة الكوليسترول، وتلك التي تحتوي فيتامينات و«أوميغا 3»، ومضادات الأكسدة، إضافة إلى الزيوت المكررة مرتين التي تحتوي على كميات قليلة جداً من الكربوهيدرات والسكريات الكلية.

مسح ميداني

وتفصيلاً، أظهر مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم»، وشمل منافذ بيع و«تعاونيات» ومنصات تجارة إلكترونية وجود أكثر من 63 علامة تجارية لزيوت الطعام في الأسواق المحلية.

وبيّن المسح تنوعاً كبيراً في أنواع زيوت الطعام ومصدرها النباتي، أبرزها زيت الزيتون، وزيت الذرة، وزيت دوار الشمس، وزيت الصويا، وخليط الزيوت النباتية، وزيت الكانولا، وزيت النخيل، إضافة إلى زيت نخالة الأرز.

كما تتوافر في الأسواق زيوت ثنائية الاستخدام، إذ تستخدم في الطعام، وفي الطب البديل والعناية بالشعر والوجه، مثل زيت بذور اليقطين، واليقطين العضوي الذي يتجاوز سعر الـ100 مللي من كل منهما 150 درهماً، فضلاً عن زيت الفول السوداني، وزيت الأفوكادو، وزيت جوز الهند، وزيت الخردل، وزيت اللوز، وزيت السمسم، وزيت الحبة السوداء.

زيوت صحية

وكشف المسح عن تنامي الإقبال على الزيوت الصحية والمدعمّة، التي ازدادت علاماتها التجارية المعروضة في الأسواق بشكل ملموس، مثل الزيوت التي تحتوي على فيتامينات، و«أوميغا 3»، والزيوت الخالية من/أو قليلة الكوليسترول، والزيوت الخفيفة للقلي، والتي تتيح امتصاصاً أقل للزيت، إضافة إلى تلك التي تحتوي على مضادات أكسدة، والزيوت المكررة مرتين، إلى جانب تلك التي تحتوي على كميات ضئيلة جداً من الكربوهيدرات الكلية، والسكريات الكلية، والسكر المضاف.

كما أظهر المسح الميداني أن عدداً كبيراً من زيوت الطعام مصنعة محلياً في دولة الإمارات، يليها زيوت من منشأ عربي أو أجنبي، مثل السعودية، والأردن، وفلسطين، ولبنان، وتونس، وتركيا، وإسبانيا، وإيطاليا.

ارتفاع الطلب

وقال المسؤول في منفذ بيع كبير، محمد الأسعد، لـ«الإمارات اليوم»: «هناك زيادة تصل إلى 50% في الطلب على زيوت الطعام في شهر رمضان، مدعومة بتزايد إعداد الطعام».

وأكّد أن إقبال المستهلكين يرتفع على عروض التخفيضات الخاصة بالأحجام الكبيرة من عبوات الزيوت، نظراً لأن أفضل العروض السعرية يكون على العبوات ذات الأحجام الكبيرة.

من جانبه، قال المسؤول في منفذ بيع لديه فروع في إمارات الدولة، يعقوب عمران: «هناك زيادة في الطلب على زيوت الطعام تراوح بين 30 و50%»، مؤكداً أن منافذ البيع، لا سيما الكبرى منها حرصت على أن تكون الزيوت بأنواعها مشمولة في العروض وبنسب تخفيضات تصل إلى 60%.

وأضاف أن تزايد الإقبال على الطعام الصحي واكب ارتفاعاً في عدد العلامات التجارية للزيوت الصحية في السوق، فضلاً عن توجه العلامات التجارية التقليدية إلى إضافة أنواع صحية إلى خيارات التسوّق.

ولفت إلى أن العلامات التجارية للزيوت المحلية تستحوذ على جانب كبير من السوق، إلى جانب تلك المستوردة من بعض الدول العربية والأجنبية.

علامات تجارية لزيوت الطعام

«نور»، «عافية»، «ليسيور»، «صني»، «المراعي»، «رحمة»، «رافايل سلكادو»، «الوزير»، «سبرجيلا»، «فورتشن»، «كورولي»، «كوكو أورجانيك»، «ألفا وان»، «رهف»، «هوم ميت»، «الكوزي»، «الهدى»، «جنان»، «صن فيتا»، «سوبرصن»، «أوكي»، «كريسكو»، «هارت لايت»، «صن كينج»، «بالم»، «أولين»، «لولو»، «كارفور»، «أدكووب»، «صن فلور»، «عرعر»، «هيفينز»، «نيتشرز شويس»، «فاش»، «نوار»، «ديفاين دوجا»، «بهارات كولد»، «داتو»، «جيفا اورجنيكس»، «دارا»، «اورا الاندلس»، «برجوس»، «طيبة»، «بلادنا»، «بيتوتي»، «نيار»، «تاتيتفا»، «هنا هانم»، «ابيل»، «أروماتيك»، «إيسان»، «أبوشيبة»، «نبتة»، «مكنون»، «القدس»، «الجزيرة»، «يوني شيف»، «أمل»، «إنديك ويسدوم»، «بوتا لايف»، «آر أس»، «برتولي»، «أوليفياس».

فوائد صحية

يوجد العديد من الفوائد الصحية لزيوت الطبخ، حيث يحتوي زيت الزيتون على دهون مفيدة للقلب ومواد مضادة للأكسدة تحمي الجسم من الأمراض، كما أن زيت «دوار الشمس» غنيّ بأحماض «أوميغا 6» الدهنية، كما يوفّر خصائص تقلل من الالتهابات، إضافةً إلى أنّه من الزيوت الجيدة لصحة القلب.

بدوره، يحتوي زيت «الكانولا» على مستويات قليلة جداً من الدهون المشبعة، الأمر الّذي يجعله من الدهون المناسبة للحفاظ على صحة القلب، أما زيت الفول السوداني فهو أيضاً من الزيوت الجيدة لصحة القلب، فيما يحتوي زيت الأفوكادو على دهون صحية أحادية الإشباع، ما يوفّر فوائد عدة للصحة.

الإفراط في استخدام الزيوت

يمكن أن يتسبب الإفراط في استخدام زيت القلي بأضرار صحية، مثل زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطانات، وحدوث أضرار للكبد والكلى، وارتفاع مستويات السكر في الدم، ورفع خطر الإصابة بالسمنة، وذلك لاحتوائه على مستويات مرتفعة من الدهون غير الصحية.