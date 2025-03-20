رسائل نصية للتسجيل في ضريبة الشركات

كثّفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها للتوعية بضرورة إسراع الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات، بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية مارس الجاري، لتجنب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض لغرامات إدارية. وأطلقت الهيئة حملة جديدة بالرسائل النصية إلى أجهزة الهاتف المحمول، تم من خلالها إرسال رسالة لأفراد المجتمع، جاء فيها: «إعلان هام: الأفراد الذين مارسوا أعمالاً/ نشاط أعمال في الدولة وحققوا عائدات تصل إلى مليون درهم أو أكثر في 2024، قد يتوجب عليهم تقديم طلب تسجيل لضريبة الشركات والأعمال قبل تاريخ 31 مارس 2025 لتجنب تطبيق غرامة التأخر في التسجيل، لمزيد من المعلومات: https://shorturl.at/CPXak».