عمومية «دبي الإسلامي» تعتمد توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% عن 2024

اختتم بنك دبي الإسلامي، الاجتماع السنوي لجمعيته العمومية، مع إقرار المساهمين بيان النتائج المالية لعام 2024، إلى جانب بنود القرارات الأخرى المطروحة خلال الاجتماع، والتي تضمنت الأجندة الاستراتيجية لمجلس إدارة البنك وفريقه الإداري للسنوات المقبلة.

وارتفع إجمالي موجودات بنك دبي الإسلامي بنسبة 9.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 345 مليار درهم. وأتاح الأداء القوي للبنك في عام 2024 توزيع أرباح نقدية بنسبة 45%، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3.25 مليارات درهم، مع إمكانية توزيع نحو 50% من صافي الأرباح.

وسجل عام 2024 مستويات قياسية ليمثل عاماً استثنائياً آخر لبنك دبي الإسلامي، حيث حقق إجمالي الدخل نمواً سنوياً بنسبة 16%، ليصل إلى 23.3 مليار درهم. وتجاوزت أرباح المجموعة (ما قبل الضريبة) أكثر من 9 مليارات درهم، بزيادة تقارب 27%، مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 295 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 10.1%.

وإضافة إلى الموافقة على النتائج المالية للبنك وإقرار توزيع الأرباح، صادق المساهمون على مسائل إدارية رئيسة أخرى، بما في ذلك تأكيد تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2025، إلى جانب قرارات أخرى تهدف إلى تعزيز الإطار التشغيلي للبنك.

وقال مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني: «لاتزال المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات، والمستندة إلى قيادة حكيمة ذات رؤية ثاقبة، ومبادرات استراتيجية قوية، تشكل حافزاً للنمو المستدام، حيث تواصل دبي مسيرتها التنموية بسرعة هائلة، لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار المالي. وقد أثبت بنك دبي الإسلامي مرة أخرى قدرته على التعامل مع تحولات السوق، في ظل هذا المشهد الحيوي الراهن، وتحقيق أداء قياسي، وخلق قيمة طويلة الأمد. وتعكس النتائج القوية التي حققناها في عام 2024 توافقنا الاستراتيجي مع الأولويات الاقتصادية للدولة، ما يعزز مكانة بنك دبي الإسلامي كشريك رئيس في تحقيق رؤية الإمارات للازدهار والتنمية المستدامة».