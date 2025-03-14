دبي مركز عالمي رائد للأعمال والابتكار والتميّز في قطاع النقل

استضافت شركة "كيوليس ام اتش اي"، المتخصصة في مجال إدارة القطارات وتشغيلها في المنطقة، اجتماعها السنوي لمجلس الإدارة في دبي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين من كيوليس فرنسا، كيوليس المملكة المتحدة، إلى جانب ممثلين عن ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وميتسوبيشي كوربوريشن في اليابان. ويعكس هذا الاجتماع التاريخي التزام التحالف بين الشركتين بتعزيز التعاون العالمي وترسيخ حضوره في المنطقة.

وأكدت الشركة في بيان، أن دبي رسّخت مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والابتكار والتميّز في قطاع النقل. ومن خلال الجمع بين الخبرات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم. جسّد هذا الاجتماع قوة التعاون العالمي والاستفادة من المزايا الفريدة لدفع عجلة الابتكار وتطوير حلول مستقبلية متقدمة تسهم في تعزيز عمليات السكك الحديدية وتحقيق نقل الحضاري المستدام.

ناقش اجتماع مجلس الإدارة الإنجازات الرئيسية، واستعرض أحدث التقنيات، واستكشف الحلول المبتكرة لتعزيز كفاءة عمليات السكك الحديدية. كما ركّز القادة على ترسيخ أسس النجاح المستدام من خلال تقييم الأداء الحالي، وتبادل أفضل الممارسات، وتحديد الأهداف الاستراتيجية المستقبلية. وسلطت المناقشات الضوء على التحسينات الكبيرة في معايير السلامة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزيز رضا العملاء، مما يؤكد التزام الشركة المستمر بتقديم تجربة تنقل عالمية المستوى، مدعومة بالابتكار والتميز التشغيلي.

وأعربت لورانس بروسيتا، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوليس العالمية، عن سعادتها بالتقدم المستمر الذي يحرزه التحالف، قائلة: "يمثل اجتماع قيادتنا العالمية في دبي شهادة على التزامنا الراسخ بالابتكار والتميز والتعاون. لقد أرست دولة الإمارات العربية المتحدة معيارًا عالميًا لعمليات السكك الحديدية المتطورة، ونحن فخورون بدعم رؤيتها الطموحة نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامةً في قطاع النقل".

ركّز اجتماع مجلس الإدارة على استعراض الإنجازات الرئيسية، واستكشاف أحدث التقنيات، وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة عمليات السكك الحديدية. كما شهد الاجتماع نقاشات معمّقة حول تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، وضع القادة أسس النجاح المستدام في القطاع من خلال تقييم الأداء الحالي، وتبادل أفضل الممارسات العالمية، وصياغة أهداف استراتيجية طموحة للمستقبل، مما يعكس التزام التحالف بالريادة والتميز في مجال النقل بالسكك الحديدية.

من جانبه، شدد أليستير جوردون، الرئيس التنفيذي لشركة كيوليس بالمملكة المتحدة والشرق الأوسط والهند، على أهمية استضافة اجتماع مجلس الإدارة في دبي، قائلاً" تمثل دبي مركزًا استراتيجيًا رئيسيًا لشركة كيوليس، ويعكس هذا الاجتماع التزامنا بتقديم حلول سكك حديدية آمنة وفعالة تتمحور حول تجربة الركاب. ومن خلال التعاون الوثيق مع شركائنا، نواصل الابتكار ودفع حدود إمكانيات النقل الحضري".