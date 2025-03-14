«إيكاو» تختار ممثل الإمارات لديها عضواً في لجنة «إدوارد وارنر»

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) عن اختيار الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى «إيكاو»، المهندس سعيد محمد السويدي، عضواً في لجنة «جائزة إدوارد وارنر»، التي تُعد أرفع وسام تقدمه المنظمة تكريماً للإسهامات الاستثنائية في مجال الطيران المدني الدولي.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «نحن فخورون باختيار المهندس سعيد محمد السويدي لعضوية لجنة (جائزة إدوارد وارنر)، التي تُعد إحدى أهم وأرفع جوائز الطيران في العالم».

وأضاف: «يعد اختيار ممثل الدولة لهذا المنصب شهادة جديدة على المكانة الرائدة لدولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي، كما يعكس الثقة العالمية بالكفاءات والكوادر الإماراتية».

من جانبه، قال الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى «إيكاو»، المهندس سعيد محمد السويدي: «يشرفني الانضمام إلى لجنة (جائزة إدوارد وارنر)، والإسهام في تكريم الأفراد والمؤسسات الذين أحدثوا فرقاً ملموساً في الطيران المدني الدولي. وأتطلع إلى العمل مع زملائي في اللجنة لدعم هذه الجائزة العريقة، وتعزيز روح التميز في القطاع».

يذكر أن «جائزة إدوارد وارنر» تأسست تكريماً للدكتور إدوارد وارنر، أحد رواد الطيران المدني العالمي، وأول رئيس لمجلس «إيكاو».

وتُعد هذه الجائزة أعظم تكريم فردي يمكن أن يمنحه المجتمع الدولي للطيران المدني، حيث تستمد أهميتها من كونها تُمنح من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) نيابةً عن الدول الأعضاء فيها، ولا توجد جائزة دولية أخرى توفر هذا المستوى الواسع من التقدير.

وتقوم اللجنة بجمع الترشيحات للجائزة من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، إضافة إلى المؤسسات أو الأفراد، ثم تُقدّم اللجنة توصياتها إلى مجلس «إيكاو» لاعتماد الشخص أو المؤسسة التي تُعتبر إسهاماتها في خدمة الطيران المدني الأكثر تميزاً.