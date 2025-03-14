«ريبل» تقدم خدمات الدفع بالعملات المشفرّة انطلاقاً من «دبي المالي العالمي»

أعلنت شركة «ريبل»، العاملة في مجال توفير حلول «بلوك تشين» والعملات الرقمية للمؤسسات، عن حصولها على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، لتقديم خدماتها في مجال الدفع بالعملات المشفرّة الخاضعة للتنظيم في الإمارات.

وأفادت، في بيان، بأنه من خلال مزاولة أعمالها من مركز دبي المالي العالمي، تصبح «ريبل» أول مزود في مجال خدمات المدفوعات القائمة على تقنية «بلوك تشين» يحصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، كما يُعدّ هذا أول ترخيص لشركة «ريبل» في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤكد التزامها طويل الأمد بتعزيز خدماتها في المنطقة وامتثالها الدائم للمعايير التنظيمية العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ريبل»، براد جارلينجهاوس: «نشهد حالياً بداية مرحلة نمو استثنائية لقطاع العملات المشفرّة، مدعومة بتزايد وضوح الأطر التنظيمية عالمياً، إلى جانب تسارع تبني المؤسسات لهذه العملات».

وأضاف: «بفضل دورها الريادي في توفير بيئة داعمة للابتكار في مجالات التكنولوجيا والعملات المشفرّة، تمتلك الإمارات موقعاً فريداً يمكّنها من تحقيق أقصى استفادة من هذا التوجه المتنامي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يسعدنا أن نرى (ريبل) تُعزز حضورها في دبي من خلال حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، لتصبح بذلك أول مزود لخدمات الدفع المعتمدة على تقنية (بلوك تشين) في مركز دبي المالي العالمي».

وأكد أميري التزام «دبي المالي العالمي»، بصفته أحد المراكز المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بدعم الشركات ذات الرؤية المستقبلية مثل «ريبل»، لاسيما أنها تُسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي، وتعزيز استخدام تقنية «بلوك تشين» في المدفوعات.

بدوره، أشار المدير الإداري لشركة «ريبل» في الشرق الأوسط وإفريقيا، ريس ميريك، إلى تعزيز دبي ودولة الإمارات لمكانتهما الريادية في تطوير أطر تنظيمية فاعلة وواضحة في مجال الأصول الرقمية.

وأكّد أن حصول الشركة على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية يُعدّ إنجازاً كبيراً سيُسهم في تعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على معاملات دفع عبر الحدود بشكل أسرع وأقل كُلفة وأكثر شفافية في واحد من أكبر مراكز المدفوعات عبر الحدود على مستوى العالم.

وتابع: «نقدر بشدة الدعم الذي تلقيناه من شركائنا في سلطة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية، ونتطلع بحماسة إلى الانطلاق بقوة، مدعومين بفريق عمل محلي متنامٍ وقاعدة عملاء متينة».

يذكر أن عملة «ريبل» المستقرة RLUSD، التي أُطلقت في نهاية ديسمبر على منصات التداول العالمية، حققت قيمة سوقية تتخطى 100 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يُعزز الحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، رصيد «ريبل» من الموافقات التنظيمية، التي تجاوزت 60 ترخيصاً تنظيمياً عالمياً بما في ذلك: ترخيص مؤسسة للمدفوعات الرئيسة من سلطة النقد في سنغافورة، ورخصة «Trust Charter» من إدارة الخدمات المالية في نيويورك، ورخصة تسجيل كمزود لخدمات الأصول الافتراضية من البنك المركزي الأيرلندي، إضافة إلى تراخيص تحويل الأموال في عدد من الولايات الأميركية.