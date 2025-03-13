30 مليار درهم إيرادات «الإمارات العالمية للألمنيوم» في 2024

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن تحقيق نتائج مالية قوية لعام 2024 ونمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، حيث بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، 9.2 مليارات درهم، مقارنة بـ7.7 مليارات درهم في عام 2023، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الألمنيوم و«البوكسيت» مع وصول إنتاج الألومينا والألمنيوم لمستويات قياسية، وتم تعويضها جزئياً بارتفاع أسعار الألومينا وانخفاض إنتاج «البوكسيت».

وذكرت الشركة، في بيان، أن إيراداتها بلغت 30 مليار درهم، خلال العام الماضي، مقارنة مع 29.5 مليار درهم إيرادات حققتها في عام 2023، فيما ارتفع هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الألمنيوم من 25% إلى 27%.

وبقي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية قوياً، حيث ارتفع إلى 8.5 مليارات درهم في العام الماضي، من 7.9 مليارات درهم في عام 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «حققنا في عام 2024 إنجازات مهمة في إطار استراتيجيتنا للنمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، سواء من خلال إرساء أسس متينة للتوسع في إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، أو عبر توسيع نطاق أعمال إعادة التدوير الألمنيوم على المستوى العالمي».

وأضاف: «شملت خطواتنا الرئيسة عمليتَي الاستحواذ في ألمانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى تحقيق تقدم في بناء أكبر منشأة لإعادة التدوير في دولة الإمارات، ونتيجة لذلك بلغت الطاقة الإنتاجية من الألمنيوم الثانوي 140 ألف طن سنوياً بنهاية عام 2024، مع خطط قيد التطوير لرفع هذه القدرة الإنتاجية بمقدار 225 ألف طن إضافية».