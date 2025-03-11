مركز لتخزين المعادن في «كيزاد» بـ 110 ملايين درهم

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة «كيزاد»، وشركة «ميتال بارك»، إطلاق المرحلة الأولى من مركز تخزين المعادن المتطور بمجمع المعادن في «كيزاد»، الذي سيوفر حلول تخزين عالمية المستوى، وخدمات دعم متكاملة للشركات العاملة في قطاع المعادن بالمنطقة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن «ميتال بارك» تستهدف استكمال مركز تخزين المعادن ضمن المنطقة الحرة في «كيزاد» على ثلاث مراحل، بكلفة 110 ملايين درهم، وستصل سعته التخزينية الإجمالية إلى 350 ألف طن متري، إضافة إلى 54 ألف متر مكعب من أرفف تخزين المعادن.

ويُعد المركز، الأول من نوعه في العالم بنظام «الدفع حسب الاستخدام» في قطاع المعادن، فضلاً عن كونه أول مستودع مخصص بالكامل لتخزين المعادن.

وتمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 93 ألف متر مربع، وستضم 26 رافعة علوية، بقدرة تصل إلى 40 طناً مترياً، إضافة إلى 55 منصة تحميل مخصصة للشاحنات والمركبات ذاتية القيادة «AGVs»، ما يتيح مناولة 48 ألف طن متري يومياً.

كما يتميز المركز بتقنيات متقدمة أخرى تشمل التخزين العمودي، وتحميل الشاحنات بنظام الكابولي «الكانتيليفر»، وثلاثة موازين جسرية - اثنان منها بطول 15 متراً، وتصل قدرة الواحد منهما إلى 150 طناً مترياً، وميزان آخر بطول 30 متراً، وتصل قدرته إلى 150 طناً مترياً، كما يتميز مركز تخزين المعادن بأنه مجمع مغلق ومجهز بأحدث وسائل المراقبة.

وقال الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي، عبدالله الهاملي، إن «إطلاق مركز التخزين الذي يعد الأول من نوعه، يمثل نقلة نوعية في مسيرة كل من (ميتال بارك) وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، في إطار سعي المجموعة إلى تطوير وتوسعة منطقة متخصصة في قطاع المعادن».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «ميتال بارك»، صالح شهرستاني، إن «مركز تخزين المعادن، هو المستودع الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط المصمم خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع المعادن بهذا المستوى من الكفاءة».