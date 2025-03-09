تتمتع الإمارات بمؤهلات قوية تجعلها في موقع مثالي لتوطين الصناعات التقنية في المنطقة وإفريقيا، مدعومة بالبنية التحتية، والمناخ الاستثماري المحفّز، وسهولة ممارسة الأعمال، والدعم الحكومي، والاستراتيجيات الوطنية، واحتضان الشركات الناشئة، وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوافر الكفاءات المحلية والجامعات ومراكز التدريب المتخصصة.

وقال مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، ومقره أبوظبي، إن دولة الإمارات تتبع استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات التقنية الحديثة، لدعم اقتصادها المعرفي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتحقيق عوائد مالية ضخمة مباشرة وغير مباشرة من خلال إقامة شراكات عالمية استراتيجية في هذا الإطار.