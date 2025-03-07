«غرف دبي» تعزّز وعي الشركات بالقوانين

نظمت «غرف دبي»، أخيراً، أربع ورش عمل بهدف تعزيز وعي الشركات حول أنظمة وتشريعات بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال بالقوانين الناظمة للقطاعات الاقتصادية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الورش الأربع استقطبت 260 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، الذين اطلعوا على معلومات ورؤى حول عدد من المحاور تشمل الأمن السيبراني والتوظيف وبيئة العمل، إضافة إلى رقمنة التجارة وتحولاتها، فضلاً عن ضريبة الشركات، وتندرج هذه الورش في إطار التزام غرف دبي بإرساء بيئة تدعم ازدهار مجتمع الأعمال في الإمارة، من خلال الإضاءة على التطورّات التشريعية والقانونية وأفضل ممارسات الامتثال القانوني.