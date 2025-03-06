800 شركة أغذية ومشروبات تعمل في «جافزا»

بلغ عدد الشركات التي تعمل بقطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» ومجمع الصناعات الوطنية، أكثر من 800 شركة، حيث بلغت نسبة النمو في عدد الشركات الجديدة التي بدأت العمل في «جافزا» 14%، خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2023، وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، استقطبت «جافزا» استثمارات جديدة بقيمة 330 مليون درهم في أسبوع واحد، وذلك خلال مشاركة «جافزا» في «معرض غلفود للأغذية 2025»، أكبر المعارض السنوية للأغذية والمشروبات على مستوى العالم.

وسيتم تشييد الاستثمارات على مساحة مؤجرة تصل إلى 700 ألف قدم مربعة، فيما يتعامل ميناء جبل علي في الإجمال مع ما يقرب من 73% من تجارة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات من حيث القيمة.

وقال الرئيس التنفيذي المدير العام «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان: «لطالما لعبت دبي دوراً مهماً في ضمان الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومع تقدمنا إلى الأمام، يتركز اهتمامنا على تعزيز قدرات الإنتاج المحلي لتقوية الأمن الغذائي بشكل أكبر».

وأضاف: «على هامش (غلفود) وقعنا اتفاقات رئيسة عدة ستضخ أكثر من 330 مليون درهم في استثمارات جديدة في دبي، ما يعزز مكانة الإمارة مركزاً رائداً في مجال تصنيع وتجارة المواد الغذائية».

وبيّن أن أحد الاتفاقات سيعمل على معالجة أكثر من 65 ألف طن متري من المكونات الأساسية، مثل البقوليات، والتوابل، والمكسرات، بينما ستعمل أخرى كمركز إنتاج لسلسلة مطاعم عالمية، تشمل مطابخ سحابية وشركاء تجزئة.

وتابع بن دميثان: «اليوم يعمل أكثر من 800 من شركات الأغذية والمشروبات في (جافزا) و(مجمع الصناعات الوطنية)، ما يسهم بشكل كبير في قطاع الغذاء»، وقال: «لتعزيز هذا الزخم، فإننا ننتقل إلى ما أهو أبعد من نماذج سلاسل الإمداد التقليدية لتعزيز الاكتفاء الذاتي والنمو المستدام على المدى الطويل».

وأضاف: «مع توسعة منظومة الأغذية والمشروبات المتكاملة لدينا، يظل ميناء جبل علي في قلب جهودنا، حيث يتعامل مع ما يقرب من ثلاثة أرباع تجارة الأغذية في دولة الإمارات من حيث القيمة».

وتابع بن دميثان: «من خلال توحيد أصحاب المصلحة والشركاء في النظام البيئي للأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات، فإننا نعمل على إنشاء سلسلة إمداد أكثر استعداداً للمستقبل، تدعم أولوياتنا الوطنية والإقليمية في مجال الغذاء، وتعزز النمو المستدام على المدى الطويل».

وتُعد «جافزا» المنطقة الرائدة بين جميع المناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، إضافة إلى كونها أكبر المناطق الجمركية مساحة بالشرق الأوسط.

ويتلخص عدد الشركات التي شهدتها بدايات «جافزا» خلال عام 1985 في 19 شركة، ليصل العدد إلى أكثر من 500 شركة في عام 1995، وصولاً الآن إلى ما يزيد على 10 آلاف و700 شركة بنهاية عام 2023، منها 100 من قائمة «فورتشن» لأفضل 500 شركة في العالم.

كما تعد «جافزا» قاعدة حيوية لآلاف الشركات من أكثر من 150 دولة، وتوفر أكثر من 130 ألف فرصة عمل، وتستقطب 23.9% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي.

موقع استراتيجي

تتمتع «جافزا» بموقع استراتيجي ضمن منظومة فريدة أسهمت في توسعها ونموها على مدى العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، حيث يُعزز هذا الموقع المتميز قربها من ميناء جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى موقع «إكسبو 2020 دبي»، ما يجعل «جافزا» مركزاً مثالياً للتجارة العالمية ومزوداً متكاملاً لحلول الأعمال.

وتتيح «جافزا» توفير جميع الموارد اللازمة في مكان واحد، ما يفتح آفاقاً واسعة من الفرص مع مقدمي الخدمات اللوجستية، ويمكّن أصحاب الأعمال من خفض نفقاتهم وزيادة عوائدهم من خلال سلسلة إمداد مرنة تلبي احتياجاتهم.

. 130 ألف فرصة عمل توفرها «جافزا».. وتستقطب 23.9% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي.

. %14 نمواً في عدد الشركات الجديدة بـ «جافزا» خلال عام 2024.