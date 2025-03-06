إطلاق دليل إرشادي للبحث والتطوير في مجال الوقاية من الإشعاع

أطلقت لجنة الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات، التي تترأسها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، دليلاً إرشادياً بعنوان «البحث والتطوير في مجال الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات»، يمثل أول برنامج شامل من نوعه في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويعد إصدار الدليل إنجازاً مهماً في ما يتعلق بالتزام الدولة بتعزيز السلامة الإشعاعية والاستدامة والابتكار في العلوم والتكنولوجيا النووية، وتلعب الحماية من الإشعاع دوراً حاسماً في ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للإشعاع عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة وحماية البيئة.

وتم تصميم الدليل الإرشادي لتعزيز قدرات دولة الإمارات، من خلال التعامل مع أولويات بحثية مثل التطبيقات الطبية، وحماية البيئة، من خلال دراسة تأثير الإشعاع في النظم البيئية، والجاهزية لحالات الطوارئ والاستجابة لها، من خلال تطوير تقنيات واستراتيجيات مبتكرة، كما سيدعم الدليل، التشغيل الآمن للمرافق النووية، وتعزيز الشراكات مع الأوساط الأكاديمية في ما يخص الأبحاث والتطوير.