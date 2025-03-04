2024 عام الأرقام القياسية لقطاعات دبي الاقتصادية

سجلت قطاعات اقتصادية رئيسة في دبي نتائج استثنائية، خلال عام 2024، محققة مستويات أداء قياسية، هي الأعلى على الإطلاق، وتؤكد قوة ونمو اقتصاد الإمارة واستدامة تنوعه في جميع المجالات، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصاديّة (D33)، باعتبارها خريطة طريق لتسريع النمو والابتكار، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة في العقد المقبل.

قطاع العقارات

وسجّل القطاع العقاري في 2024 أداءً استثنائياً يعكس مكانة دبي، وجهة استثمارية عالمية، إذ تم إنجاز 2.78 مليون معاملة عقارية، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ القطاع، من حيث التعاملات العقاريّة الإجماليّة (بما يشمل التصرفات العقاريّة والمعاملات الإيجاريّة)، محققاً زيادة بنسبة 17% مقارنة بعام 2023، في حين بلغ عدد التصرفات العقارية 226 ألف تصرف، بقيمة إجمالية بلغت 761 مليار درهم، بنمو نسبته 36% من حيث العدد، و20% من حيث القيمة مقارنة بالعام السابق. وحقّقت المبيعات العقاريّة نموّاً لافتاً بعد تسجيل 217 ألف مبايعة بقيمة 526 مليار درهم، واستقطبت دبي أكثر من 110 آلاف مستثمر جديد في القطاع العقاري بنمو 55%.

قطاع السياحة

حقّقت دبي إنجازاً جديداً خلال العام 2024، مع استقبالها لأكثر من 18.72 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2023، الذي استضافت فيه 17.15 مليون زائر، لتواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة، مع استمرار جاذبية قطاع السياحة للاستثمار، إلى جانب قطاعات أخرى، لاسيما في ظل محافظة دبي على مركزها الأول عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام 2024، وذلك وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس»، وأيضاً الإعلان عن مشاريع بنية تحتية رئيسة، مثل توسعة مطار آل مكتوم الدولي، التي ستسهم بدورها في النمو الاستراتيجي، وتحسين التجارب المتاحة لسكان وزوّار المدينة على حد سواء.

وقد بلغ عدد الغرف الفندقية المتاحة في دبي مع نهاية ديسمبر من العام الماضي 154.016 ألف غرفة في 832 منشأة، مقارنة بـ150.291 ألف غرفة فندقية في 821 منشأة في عام 2023، وهو ما يجعل دبي تتقدم بشكل واضح على مدن رئيسة مثل نيويورك، وبانكوك، وباريس، وسنغافورة، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية.

قطاع الطيران

أرسى مطار دبي الدولي معياراً جديداً في قطاع الطيران العالمي عقب استقباله 92.3 مليون مسافر في عام 2024، وهي أعلى حركة مرور سنوية على الإطلاق في تاريخ المطار. ويتجاوز هذا الإنجاز، الرقم القياسي السابق البالغ 89.1 مليون مسافر، الذي تم تحقيقه في عام 2018، ويتزامن مع إنجاز تاريخي آخر يتمثّل في تصدّر المطار قائمة مجلس المطارات الدولي لأكثر المطارات الدولية إشغالاً عالمياً طوال 10 سنوات.

ويسيّر مطار دبي الدولي رحلات إلى 272 وجهة في 107 دول تخدمها 106 شركات طيران دولية، ويواصل إرساء معايير جديدة بصفته واحداً من أبرز المطارات على مستوى الوجهات في العالم.

ومن حيث الشحن، نجح مطار دبي الدولي في مناولة 2.2 مليون طن من البضائع خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 20.5% على العام السابق الذي سجل مناولة 1.8 مليون طن من البضائع. كما ارتفع إجمالي حركة الرحلات الجوية بنسبة 5.7% في عام 2024، ليصل إلى 440.300 ألف رحلة.

الخدمات المالية

سجل مركز دبي المالي العالمي في 2024 أفضل أداء سنوي في تاريخه. ووفقاً للنتائج، فقد ارتفع إجمالي عدد الشركات النشطة في المركز إلى 6920 شركة مقابل 5523 شركة في عام 2023، بزيادة نسبتها 25%. كما استقطب المركز 1823 شركة جديدة، ما يمثل أعلى رقم على الإطلاق يتم تسجيله في عام واحد، ويعكس نمواً تاريخياً بنسبة 25%.

كما حقق بنك الإمارات دبي الوطني، أرباحاً قياسية، قبل الضريبة، بلغت 27.1 مليار درهم لعام 2024 بنسبة نمو بلغت 15% مقارنة بالعام السابق، فيما نمت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 7% إلى 23 مليار درهم. وارتفع إجمالي دخل البنك خلال ليتخطى حاجز 44 مليار درهم.

بدورها، سجلت أرباح مجموعة بنك دبي الإسلامي، للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، (ما قبل الضريبة)، نمواً بنسبة 27% على أساس سنوي، لتصل إلى تسعة مليارات درهم. بينما بلغ صافي الأرباح للمجموعة 8.16 مليارات درهم، بنمو نسبته 16% على أساس سنوي.

موانئ دبي العالمية

سجلت مجموعة موانئ دبي العالمية رقماً قياسياً في مناولة الحاويات في عام 2024، وقامت الموانئ ومحطات الحاويات التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بمناولة 88.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في عام 2024، بزيادة بلغت نسبتها 8.3% على أساس سنوي.

كما سجل ميناء جبل علي، التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية، زيادة في حجم المناولة بلغت 7% مقارنة بعام 2023. وخلال العام 2024، شهد الميناء مناولة 15.5 مليون حاوية نمطية، بزيادة قدرها مليون حاوية على عام 2023، بما يعزّز مكانة ميناء جبل علي مركزاً تجارياً ولوجستياً رائداً في المنطقة، حتى في ظلّ الاضطرابات المستمرة التي تشهدها سلاسل التوريد.

طيران الأعمال

واصل مشروع محمد بن راشد للطيران في «دبي الجنوب» تسجيل نموّ كبير في حركة الطيران الخاص عام 2024، ليصل عدد الرحلات إلى 17 ألفاً و891 رحلة، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2023، ما يجعله العام الأعلى نشاطاً على الإطلاق في تاريخ الطيران الخاص بدبي.

وشهد ديسمبر 2024 تسجيل 2600 رحلة، بزيادة 51% على أساس سنوي.

ويُعزى هذا النموّ إلى المكانة العالميّة التي تحظى بها دبي، باعتبارها مركزاً رئيساً للمعارض والفعاليات والأنشطة التجاريّة والترفيهية.