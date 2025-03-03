«دو» تطلق حملة «وتحيا الحياة بكم»

أعلنت شركة «دو»، أمس، عن إطلاق حملتها الرمضانية تحت شعار «وتحيا الحياة بكم»، التي تأتي في إطار تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، والذي يُعد مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع مُتماسك ومُزدهر.

وتتضمن حملة «دو»، خلال الشهر الفضيل، إطلاق العرض الأول للفيديو الترويجي للحملة، للتأكيد على مواصلة «دو» التزامها بتنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات، والدعوة لها من خلال إتاحة العروض الحصرية المُصممة خصيصاً لإثراء حياة المجتمع بالتجارب المشتركة، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ قيم التعاون والانتماء خلال شهر رمضان المبارك.