«مورو» يساعد المؤسسات على التحول الرقمي

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن إبرام شراكة مع قاعدة البيانات «مونغو دي بي»، بهدف مساعدة المؤسسات في المنطقة على التحول الرقمي وعلى بناء الجيل التالي من التطبيقات بشكل مبتكر.

وأفاد بيان، أمس، بأنه من خلال رؤيتهما المشتركة للاستفادة من قوة البيانات، سيتعاون مركز «مورو» مع «مونغو دي بي» لتمكين المؤسسات من بناء الجيل التالي من التطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يساعد الشركات على تعزيز قدرتها التنافسية من خلال الابتكار والتحديث المستمر.