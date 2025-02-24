2,5 مليار درهم أرباح "فلاي دبي" في 2024

أعلنت فلاي دبي اليوم عن نتائج سنوية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وكشفت الشركة عن نتائجها المالية القياسية و التي تعد الأعلى في تاريخ الناقلة منذ إنطلاقتها قبل 15 عاماً.

و حققت الناقلة أرباحاً صافية قبل الضرائب بلغت 2.5 مليار درهم (674 مليون دولار أميركي)؛ بنمو بلغ 16% مقارنة بالعام الذي سبقه 2023 فيما بلغ إجمالي العائدات 12.8 مليار درهم (3.5 مليار دولار أميركي)؛ بنمو بلغ 15% مقارنة بـ 11.2 مليار درهم (3 مليارات دولار أميركي) في العام 2023.

وجاء هذا الإنجاز الجديد بفضل قوة شبكة الناقلة و تنوعها بالإضافة إلى نموذج أعمالها القوي و المرن.

آفاق جديدة

و قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: "تواصل فلاي دبي التفوق و الوصول إلى آفاق جديدة عاماً بعد عام. فخلال وقت قصير، برزت الناقلة كلاعب محوري في صناعة الطيران في دبي و المنطقة، إنطلاقاً من نموذج أعمالها الذي يستند إلى أسس متينة و إلتزام راسخ بدعم رؤية دبي الاقتصادية و السياحية."

و أضاف سموه: "أسهم بناء روابط جوية مع الأسواق المهمة و لا سيما الوجهات و الأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشرة، في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطيران و واحدة من أكثر المدن إتصالًا في العالم. و قد أثبتت فلاي دبي تأثيرها الإيجابي في الأسواق التي تخدمها، حيث ساهمت بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة و السياحة، و أظهرت مرونة استثنائية في مواجهة التحديات، مما جعلها عنصراً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي في تلك الأسواق."

و أكمل سموه: "تتمتع فلاي دبي بمكانة متميزة تؤهلها لتحقيق نمو مستدام ونجاح مستمر في المرحلة المقبلة من مسيرتها، حيث تواصل توسيع نطاق عملياتها وتستثمر في الابتكار للإرتقاء بتجربة العملاء في السنوات المقبلة، مسترشدةً بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، و الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، و الذي أرسى الإطار لتوفير بيئة آمنة و مستدامة، و سياسات تقدمية و بنية تحتية عالمية تسهم في تعزيز النجاح."

نمت أرباح فلاي دبي التشغيلية قبل إقتطاع الفوائد و الضرائب و الاستهلاك و إطفاء الدين (EBITDA) بنسبة 15% لتصل إلى 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس التركيز القوي للشركة على الكفاءة التشغيلية و التكلفة و التحول الرقمي فضلاً عن الاستثمار المستمر في تحسين تجربة العملاء. و شكلت تكلفة الوقود 28% من إجمالي تكاليف التشغيل في العام 2024 مقارنة بـ 32٪ في العام 2023 بسبب إنخفاض متوسط سعر الوقود. و بلغ إغلاق قيمة النقد و الرصيد المصرفي للشركة (بما في ذلك مخصصات تسليم الطائرات PDP) 4.7 مليار درهم (1.3 مليار دولار أمريكي).

نقلت الشركة 15.4 مليون مسافر في العام 2024، بنمو بلغ 11٪ مقارنة بعام 2023. و نمت السعة الإجمالية المقاسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASKM) بنسبة 10٪ فيما نما معدل عامل حمولة الركاب بنسبة 1.2 بالمائة. وزاد العائد على المسافرين بنسبة 1% مدفوعاً بالطلب المتزايد على السفر بغرض العمل و الترفيه حول مختلف وجهات الناقلة. و زاد الإقبال على درجة الأعمال في فلاي دبي بنسبة 18% عبر شبكة الناقلة، و نقلت ما يقارب نصف مليون مسافر في عام 2024.

نتائج تاريخية

و قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، حول هذه النتائج القياسية: "النتائج المالية التاريخية التي حققناها للعام الرابع على التوالي هي شهادة على قدرتنا على مواصلة تنمية أعمالنا و التغلب على التحديات الاقتصادية و الجيوسياسية من خلال التخطيط المستقبلي، و الاستفادة من قوتنا للتكيف و التطور مع الإحتياجات المتغيرة للسوق و العملاء. ويظل نهجنا التعاوني مع الشركاء الاستراتيجيين ومرونة تحركنا من المحركات الرئيسية وراء هذا النجاح، فضلاً عن الجهد الجماعي و روح الفريق التي يتحلى بها موظفو الناقلة و دورهم الفاعل و الأساسي في تحقيق ذلك."

شبكة الناقلة: إضطرت الناقلة إلى إعادة التقييم في خطط تنمية وجهاتها ومراجعة أعداد الرحلات عبر الشبكة للتكيف مع التحديات المستمرة في جدوال تسليم الطائرات الجديدة في العام 2024. و على الرغم من التأجيل في خطط التوسع، نمت شبكة وجهات فلاي دبي في العام الماضي إلى 131 وجهة في 55 دولة، منها 97 وجهة لم تكن مخدومة من قبل برحلات جوية مباشرة إلى دبي أو الإمارات. أعادت الناقلة تشغيل عملياتها في الجوف في المملكة العربية السعودية و سوتشي في روسيا. كما حافظت الشركة على نهجها بإفتتاح الأسواق غير المخدومة بإضافة عشر وجهات جديدة في بايراوه في نيبال، و بازل في سويسرا، و كرمان و جزيرة كيش في إيران، و لاهور و إسلام أباد في باكستان، و مومباسا في كينيا، و بينانغ و لانكاوي في ماليزيا، و البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.

و استمرت الناقلة في تشغيل وجهاتها الصيفية الموسمية خلال الفترة من يونيو و حتى نهاية سبتمبر، و جذب المزيد من المسافرين إلى وجهاتها التسع التي تخدمها الناقلة.

الأسطول

بحلول نهاية ديسمبر، بلغ عدد الطائرات في أسطول فلاي دبي 88 طائرة، بمتوسط عمر الأسطول 5.3 سنوات. تسلمت فلاي دبي أربع طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 في النصف الأول من العام 2024 و التي كانت من المتأخرات من السنوات السابقة و واجهت تأخيرات واسعة في جدول التسليم و لم تتسلم الناقلة أي من الطائرات التي كان من المقرر تسليمها في العام 2024 بسبب إستمرار التحديات المتعلقة بجدول بوينغ للتسليمات. مددت الناقلة عقد الإيجار لأربع طائرات من طراز بوينغ 800-737 من الجيل الجديد و التي كان من المقرر إعادتها إلى المؤجرين.

يبلغ إجمالي طلبيات فلاي دبي 127 طائرة بوينغ 737 يتوقع أن تتسلمها الناقلة على مدى العقد المقبل، بالإضافة إلى 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر والتي كانت أول طلبية من الطائرات عريضة البدن بقيمة 11 مليار دولار أمريكي إعتبارا من عام 2027.

الإستدامة

تلتزم فلاي دبي بدعم رؤية دولة الإمارات للوصول إلى تحقيق الحياد الكربوني (صفرية الانبعاثات الكربونية) بحلول عام 2050، و في ظل محدودية الحلول القابلة للتطبيق حالياً للحد بشكل كبير من إنبعاثات الكربون في الصناعة، تواصل فلاي دبي الإعتماد على أسطولها من طائرات 737 ماكس 8 لتحقيق خفض انبعاثات الكربون بسبب كفاءة إستهلاك الوقود بنسبة 14٪ مقارنة بسابقتها. و يتزامن ذلك مع الإستثمار الكبير في أحدث التقنيات لتحسين الكفاءة التشغيلية و تبني بيئة العمل الخالية من الأوراق و التحول الرقمي في الشركة.