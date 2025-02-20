«جوريلا إنيرجي» تفتتح مقراً إقليمياً في «جبل علي»

أعلنت شركة «جوريلا إنيرجي» العالمية، المتخصصة في مشروبات الطاقة، دخولها الرسمي إلى سوق الشرق الأوسط عبر معرض «غلفود 2025»، واتخاذ الإمارات مقراً رئيساً لها.

وأفادت الشركة بأن خطط التوسع الاستراتيجية تشمل افتتاح منشأة جديدة في منطقة جبل علي لإنتاج مشروبات الطاقة المركزة، في إطار سعي الشركة لإقامة استثمارات مهمة في المنطقة، وتستهدف هذه الخطوة سوق المشروبات المزدهر في الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته 3.19 مليارات دولار بحلول عام 2030، بحسب شركة «موردور إنتلجنس».

وتأسست «جوريلا إنيرجي» في نيويورك عام 2008، وتتخذ حالياً من دبي ولوس أنجلوس مقرين رئيسين لها.

وقال الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق في «جوريلا إنيرجي»، أوليفر هولزمان: «يتماشى توسعنا في الشرق الأوسط من خلال اتخاذ دولة الإمارات مقراً لنا، مع قيم العلامة في النمو والتقدم والريادة والطاقة الاستثنائية».

وتركز خطة الدخول إلى سوق الشرق الأوسط مبدئياً على دولة الإمارات والسعودية ومصر وتركيا، مع خطط لتعزيز التوسع نحو دول الخليج العربي.