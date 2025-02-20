«مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» يُعيّن ائتلافاً استشارياً

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أمس، تعيين ائتلاف بقيادة شركة «ديلويت» العالمية كاستشاري للمرحلة السابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، وذلك في خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأفادت الهيئة، في بيان، بأن هذه المرحلة ستدمج 1600 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع نظام متقدم لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1000 ميغاواط، ما سيجعل هذه المرحلة أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية والتخزين على مستوى العالم وفق نموذج المنتِج المستقل للطاقة.

ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة السابعة على مراحل بين عامَي 2027 و2029، لتتخطى الهيئة بذلك هدف الوصول بالقدرة الإنتاجية للمجمع إلى 5000 ميغاواط، قبل الموعد المحدد في عام 2030.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «من خلال الجمع بين التقنيات المتطورة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ونظام رائد لتخزين الطاقة بالبطاريات، فإن هذه المرحلة ستسهم في التغلب على الطبيعة المتقطعة لإنتاج الطاقة الشمسية، وستشكل نموذجاً قابلاً للتكرار بالنسبة لأنظمة الطاقة المستدامة على مستوى العالم».

وأضاف: «يؤكد تعاوننا مع (ديلويت) حرصنا على الاستفادة من الخبرات العالمية في تنفيذ المشاريع التي تعيد صياغة مستقبل الطاقة المتجددة».

وسيقدم الائتلاف الذي تقوده «ديلويت» خدمات استشارية متكاملة لضمان التوافق الاستراتيجي للمشروع مع الأولويات الوطنية، بما في ذلك الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات، وإعداد مستندات مناقصة المشروع وفق نموذج المنتِج المستقل للطاقة، وإدارة تقديم العطاءات، والمفاوضات التجارية، والهيكلة المالية، وإتمام اتفاقيات شراء الطاقة، فضلاً عن إتمام الإغلاق المالي للمشروع.

وإضافة إلى ذلك، ستقود «ديلويت» عملية التواصل مع المستثمرين العالميين من خلال التسويق والعروض الترويجية وورش العمل والتعريف بمفهوم مشاريع الطاقة المستقلة، وتعزيز الشراكات الدولية لتسريع التحول بمجال الطاقة في دبي.