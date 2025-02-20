1.74 مليار درهم صافي أرباح «الاتحاد للطيران» في 2024

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أمس، عن نتائجها المالية لعام 2024، مسجلة صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 1.749 مليار درهم، بنمو نسبته 234% مقارنة مع عام 2023، بدعم من إيرادات المسافرين التي وصلت إلى أكثر من 20.8 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 25%، وإيرادات الشحن التي سجلت نحو 4.2 مليارات درهم بارتفاع 24% على أساس سنوي، ليصل إجمالي الإيرادات إلى نحو 25.3 مليار درهم، بنمو قدره 25%.

وذكرت الشركة، في بيان، أنها نقلت 18.5 مليون مسافر خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 32% مقارنة بعام 2023، موضحة أن هذا النمو جاء مدعوماً بزيادة سنوية قدرها 28% في السعة المقعدية المتاحة لكل كيلومتر، إلى جانب تحسن عامل إشغال المقاعد ومعدل حمولة المسافرين الذي بلغ 87% في السنة المالية 2024، مقارنة بـ86% في السنة السابقة (2023).

وواصلت «الاتحاد للطيران» في عام 2024 توسيع عملياتها، حيث رفعت عدد رحلاتها الأسبوعية إلى أكثر من 1700 رحلة، وزادت وتيرة الرحلات على 25 مساراً ضمن شبكتها التشغيلية خلال العامين الماضيين.

كما أطلقت أكثر من 20 وجهة جديدة، من بينها بوسطن، وجايبور، وبالي، ونيروبي، إضافة إلى وجهات صيفية مثل أنطاليا، ونيس، وسانتوريني، ومن ضمنها أكثر من 10 وجهات جديدة من المخطط إطلاقها في عام 2025.

وتمت إضافة 12 طائرة جديدة إلى أسطول الناقلة، منها ست طائرات من طراز «A320 NEO»، إلى جانب إعادة تشغيل الطائرة الخامسة من طراز «A380».

وارتفع عدد موظفي «الاتحاد للطيران» إلى أكثر من 11 ألف موظف، مع توظيف أكثر من 2000 موظف جديد، وترقية أكثر من 1500 موظف ضمن مختلف الإدارات. وشهدت مبادرات استقطاب المواهب الوطنية تقدماً لافتاً، إذ أكمل أكثر من 70 طياراً إماراتياً متدرباً برنامجهم التدريبي بنجاح، بينما استقطب أحدث برامج تدريب للطيارين أكثر من 3000 طلب التحاق. وحالياً يُمثل المواطنون 20% من القوى العاملة في «الاتحاد للطيران».