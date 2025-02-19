إنجاز 55% من مشروع محطة تحلية مياه البحر في «حصيان»

تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، تقدم سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع محطة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون غالون يومياً، بنظام المنتِج المستقل للمياه، حيث وصل التقدم في المشروع إلى أكثر من 55%، فيما من المخطط افتتاح المشروع في عام 2027.

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لزيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في دبي.

ويُعدّ هذا المشروع من أكبر المشاريع في العالم لإنتاج المياه بالاعتماد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وأول مشروع للهيئة بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ ثلاثة مليارات و377 مليون درهم.

وخلال الجولة التفقدية، استمع الطاير من مسؤولي «شركة حصيان للمياه أ»، إلى شرح مفصل حول التقدم المنجز في المشروع، الذي يُشكل ركيزةً في تعزيز البنية التحتية الذكية لمياه الشرب، ودعم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية 2030.

وقال الطاير: «نعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من الطاقة النظيفة في دبي بحلول عام 2050، وتعزيز الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، بما يدعم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 التي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة».

وأضاف: «نعمل على بناء محطات التحلية التي تعتمد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وبحلول عام 2030، ستضيف الهيئة 240 مليون غالون لقدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المُحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المُحلاة إلى 735 مليون غالون يومياً».