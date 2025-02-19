60 مليار درهم مبيعات التجزئة من المنتجات الطازجة والمعلبة بالإمارات خلال 2024

نظّمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، لقاء أعمال على هامش معرض «غلفود»، وبمشاركة 415 ممثلاً لشركات محلية وعالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، تم خلال اللقاء استعراض أحدث البيانات وأبرز التوجهات التي يشهدها القطاع في الدولة، كما سلط اللقاء الضوء على المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمحور رئيس على خريطة تجارة وإنتاج الأغذية والمشروبات في العالم.

وخلال عرض تعريفي لغرفة دبي العالمية خلال اللقاء، أظهرت الإحصاءات المبنية على بيانات مؤسسة «يورومونيتر» أن قيمة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية الطازجة والمعلبة في الدولة خلال العام الماضي بلغت 16.3 مليار دولار (60 مليار درهم)، فيما وصل إنفاق المستهلكين في الدولة على شراء الأغذية بشكل عام عبر منصات التجارة الإلكترونية إلى 1.1 مليار دولار (نحو أربعة مليارات درهم) في 2024، مع توقعات بأن يسجل الإنفاق على شراء الأغذية عبر منصات التجارة الإلكترونية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.2% في الفترة 2025-2028.

كما من المتوقع أن ترتفع مبيعات قطاع خدمات الطعام في الدولة من 17.2 مليار دولار في 2023 إلى 22.7 مليار دولار بحلول 2028، لتسجل بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7 %.

وكشف العرض التعريفي أن قطاع الأغذية والمشروبات في دبي استقطب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 370.3 مليون دولار منذ عام 2020 وحتى عام 2024، بحسب بيانات «إف دي آي إنتليجنس».

وأشار العرض التعريفي إلى أن الإمارات استحوذت على الحصة الأكبر من استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع تكنولوجيا المطاعم «ريستورانت تيك»، على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 2020 إلى 2024، حيث سجلت الدولة استثمارات بقيمة 932.1 مليون دولار في هذا القطاع خلال الفترة المذكورة.

وحلّت الدولة في المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط من حيث قيمة استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع التكنولوجيا الزراعية، خلال الفترة

ذاتها، إذ استقطبت استثمارات في هذا القطاع بقيمة 386.1 مليون دولار.

وقال نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي: «يسجل قطاع الأغذية والمشروبات في دبي نمواً متواصلاً، ويأتي ذلك في ظل تزايد عدد السكان وازدهار قطاع السياحة والضيافة، إضافة إلى التركيز الحكومي على ابتكار حلول نوعية تواكب ارتفاع الطلب المتواصل على المنتجات الغذائية، كما تشكل البنية التحتية واللوجستية المتطورة وبيئة الأعمال المتطورة عوامل حيوية، ترسخ مكانة دبي كمحور عالمي رئيس للصناعات الغذائية».

وأضاف: «يعتبر (غلفود) أكبر حدث متخصص في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وتسهم دبي من خلال تنظيم هذا المعرض الحيوي في دعم نمو وتطور القطاع، وبناء المزيد من الشراكات الواعدة، وتحرص غرفة دبي العالمية على توفير دعم متكامل لتحفيز توسع شركات الأغذية المحلية في الأسواق الدولية، والتعريف بمقومات دبي التنافسية وما تزخر به من فرص للاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل فئات قطاع الأغذية والمشروبات».