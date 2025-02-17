شركة إماراتية تعرض في غلفوود 2025 أطعمة جاهزة للاستهلاك في الفضاء

طرحت شركة إماراتية ناشئة عبر منصتها المشاركة في فعاليات معرض "جلفود 2025" منتجات غذائية صالحة للاستخدام من قبل رواد الفضاء، ومنتجات تمتاز بامتداد صلاحياتها لأعوام طويلة بما يواكب سياسات الاستدامة و الأمن الغذائي في الدولة.

وأفاد منسقة الأعمال في شركة "ستستينبال فير ترادينج"، مريم الشمار، بأن "المنتجات التي تم عرضها في معرض "جلفود"، توصف بكونها منتجات غذائية للمستقبل ولرواد الفضاء، وذلك كون تلك المنتجات يتم تصنيعها بتقنيات خاصة بالتجفيف تعتمد على التجفيف بالتجميد.

وأشارت لـ"الإمارات اليوم"، إلى أن الشركة تخصصت في مجال غير مألوف لتوفير منتجات لرواد الفضاء يحتفظ بكل مقوماته الغذائية ونكهته الطازجة ولكنه صالح للاستخدام لفترات طويلة، إضافة إلى منتجات أخرى مجففة قائمة على محاصيل زراعية محلية طازجة يتم تجفيفها بطرق تقنية خاصة تجعل تلك المنتجات مجففة ولكنها تبدو لفترات طويلة طازجة من حيث الرائحة والمذاق".

وأوضحت أن "الشركة التي تصنع منتجاتها في دبي وتتخذ من دبي مقرا لأعمالها، تتيح منتجات غذائية توصف بأنها صالحة للمستقبل، عبر أنظمة التجفيف الخاصة والتي يمكن استخدامها على منتجات متنوعة وتتيح عبر التعبئة والتغليف المناسبين صلاحية الاستخدام لفترات تصل لما يتجاوز عشرة أعوام ومنتجات أخرى لنحو 20 عاما وذلك بطرق التجفيف والتغليف المناسبة".

وأضافت أن "ما يجعل تلك المنتجات توصف بأنها أغذية للمستقبل، يرجع إلى أمكانية تخزين كميات كبيرة لتلك المنتجات لفترات طويلة وبنفس جودة صلاحيتها وبما يتواكب مع الاستدامة والأمن الغذائي في الدولة".