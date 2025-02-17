الإمارات تُسجّل أعلى مستويات الثقة على مستوى العالم

حافظت دولة الإمارات مجدّداً على مركزها المتقدم على قائمة الدول الأكثر ثقة حول العالم، بحسب «مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2025»، وذلك خلافاً للتوجه العالمي للثقة الذي شهد تراجعاً كبيراً في مستويات الثقة في معظم دول العالم.

وفي نسخته الـ 25 التي استطلعت آراء 33 ألف مشارك في 28 دولة حول العالم، أظهر «مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2025» أن دولة الإمارات حافظت على ريادتها كمنارة للاستقرار تحظى بمستويات عالية للثقة في قطاعي الحكومة والشركات، في حين تعاني العديد من الدول تراجعاً مستمراً في مستويات الثقة، نتيجة لانتشار المعلومات المضلّلة، وارتفاع تكاليف المعيشة الناجمة عن التضخم.



الأكثر ثقة

ومنذ إدراج دولة الإمارات للمرة الأولى ضمن استطلاعات «تقرير إيدلمان للثقة» في العام 2010، حافظت على تصنيفها بين الدول الأكثر ثقة على مستوى العالم؛ حيث يرى المشاركون في الاستطلاع أن قيادة الدولة ومؤسساتها جديرة بالثقة، نظراً لكفاءتها المتميزة ومبادئها العالية.

وأظهر أحدث استطلاعات تقرير «مؤشر إيدلمان للثقة» في دولة الإمارات أن الثقة بحكومة دولة الإمارات سجّلت أعلى المستويات، حيث بلغت نسبتها بين المشاركين في الاستطلاع 82%. وأكد التقرير أن حكومة الإمارات تعد أكثر المؤسسات ثقة على مستوى الدولة، في حين بلغ متوسط الثقة بالحكومات على مستوى العالم 52%.

وأظهر التقرير ثقة كبيرة بالشركات في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الشركات، تعتبر الجهة المؤسسية الوحيدة التي تحظى بالثقة على مستوى العالم بنسبة 62%، في ما أكدت نسبة 76% من المشاركين في الاستطلاع بدولة الإمارات، ثقتها بقدرة الشركات على القيام بما هو صحيح.

وبحسب نتائج التقرير، يحظى المعلمون (85%)، والزملاء المواطنون (79%) بثقة كبيرة في دولة الإمارات، ما يشير إلى تأثر الثقة بدائرة العلاقات الشخصية والمجتمعات المحلية.

كما تعتقد نسبة 60% من المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات، إحدى الدول الأكثر ثقة بحسب التقرير، أن الجيل القادم سيكون في وضع أفضل، في حين بلغت هذه النسبة على مستوى العالم 36%.



المنظمات العالمية

وأكد المشاركون في الاستطلاع من دولة الإمارات على ثقتهم بالمنظمات العالمية، حيث ذكر التقرير أن دولة الإمارات تعد واحدة من 10 دول فقط أظهرت ثقتها بمنظمة الأمم المتحدة حسب آراء (67%) من المشاركين في الاستطلاع، وواحدة من ثماني دول فقط تثق بالاتحاد الأوروبي، بحسب آراء (66%) من المشاركين في الاستطلاع.



القطاعات الاقتصادية



ووفقاً لنتائج المؤشر الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد حظيت جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارات بثقة من شملهم الاستطلاع، وهي: شركات الطيران والتعليم وقطاع التكنولوجيا بنسبة 86% لكل منها، يليها قطاع السفر والضيافة بنسبة 84%، ثم قطاعات السيارات، والطاقة، والمواد الغذائية بنسبة 83% لكل منها، في ما حظي قطاعا «الترفيه» و«الرعاية الصحية» بنسبة 82% لكل منهما، والتصنيع بنسبة 81%، والاتصالات بنسبة 80%.

قصة نجاح مثيرة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة إيدلمان الشرق الأوسط»، عمر القرم، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، إن «المستوى العالي الذي تتمتع به دولة الإمارات من الثقة، يعود إلى عوامل عدة، في مقدمتها الكفاءة والنزاهة، كما تمتاز الحكومة برؤية استراتيجية واضحة، والتزام في تنفيذ وعودها حيث تعتبر مثالاً يحتذى به في هذا الصدد».

وأضاف: «تعد الشفافية عاملاً آخر مهماً للغاية، إذ توفر الإامارات مصادر موثوقة للمعلومات على عكس الكثير من الدول الأخرى».

وتابع القرم: «على مدى 25 عاماً، حرصت (إيدلمان) على مواصلة قياس مستوى الثقة، وأدرجت دولة الإمارات على (مؤشر إيدلمان للثقة)، للمرة الأولى في العام 2010، في ما تشير نتائج الاستطلاع على مدى السنوات إلى قصة نجاح مثيرة؛ حيث حافظت مستويات الثقة على ارتفاعها في دولة الإمارات لأكثر من عقد من الزمن، وذلك في تباين واضح عن معظم دول العالم التي ما تزال تكافح لمعالجة أزمة الثقة، والتي أدت إلى تراجع النظرة المتفائلة على مستوى العالم».

وأضاف القرم: «مرة أخرى، تؤكد تقارير (إيدلمان) السنوية عن مستويات الثقة العالية في دولة الإمارات، ونجاحها المتميز في بناء الثقة العامة والتفاؤل والمحافظة عليهما. وفي هذا العام، أكدت نسبة 82% من المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات على ثقتهم بالحكومة، في حين بلغ نسبة الثقة بالحكومات على المستوى العالمي 52% فقط».

وتابع: «أظهرت دولة الإمارات أن الثقة تزدهر حين تعمل المؤسسات بنزاهة وكفاءة. وعندما تزدهر الثقة يتغلب التفاؤل على الشكوك، ما يمهد الطريق أمام مستقبل أكثر إشراقًا، وهو المستقبل الذي نتطلّع إليه جميعاً».



الثقة على المستوى العالمي

وعلى المستوى العالمي، قال «مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2025»: «على النقيض الحادّ من استقرار الثقة في دولة الإمارات، تكشف الصورة على المستوى العالمي عن أزمة ثقة متفاقمة، فقد كان انهيار العقد الاجتماعي على مستوى العالم، والذي أدى إلى أزمة ثقة، ناجماً عن انقسام بين الطبقات، ونقص في مصادر المعلومات الموثوقة، والاعتقاد بأن الأنظمة تعمل ضد الأفراد، وليس لمصلحتهم».



«مؤشر إيدلمان للثقة»

يذكر أن «مؤشّر إيدلمان للثقة» لعام 2025، هو الاستطلاع السنوي الـ 25 لقياس مستويات الثقة والمصداقية. وتم تنفيذ هذا الاستطلاع البحثي من قبل «معهد إيدلمان للثقة» ويتكون من مقابلات تم إجراؤها عبر الإنترنت لمدة 30 دقيقة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2024. وشمل الاستطلاع عبر الإنترنت لعام 2025 أكثر من 33 ألف مشارك من 28 دولة.

ويغطي التقرير مجموعة مؤشرات مجتمعية حديثة ومهمة حول مستويات الثقة في الشركات ووسائل الإعلام والحكومة والمنظمات غير الحكومية.