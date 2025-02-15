دول الخليج الأولى عالميا في إنتاج واحتياطي وتصدير النفط

أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون احتلت المراتب الأولى في مؤشرات الطاقة العالمية، إذ حققت المرتبة الأولى في كل من إنتاج النفط الخام واحتياطي النفط الخام وصادرات النفط الخام واحتياطي الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى المرتبة الثانية عالميا في صادرات الغاز الطبيعي والثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوّق.

وتشير البيانات إلى أن إنتاج دول مجلس التعاون من النفط الخام بلغ في عام 2023 نحو 17 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل ما نسبته 23.2% من إجمالي الإنتاج العالمي رغم انخفاض الإنتاج في العام المذكور بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2022.

كما بلغ احتياطي دول مجلس التعاون من النفط الخام في عام 2023 نحو 511.9 مليار برميل، وهو ما يمثل ما نسبته 32.6% من إجمالي الاحتياطي العالمي، مسجلاً متوسط معدل نمو سنوي بلغ 0.3% خلال الفترة من 2014 إلى 2023. وسجل تصدير مجلس التعاون من النفط الخام في عام 2023 نحو 12.4 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل نسبة 28.2% من إجمالي التصدير العالمي رغم تسجيل انخفاض في التصدير في عام 2023 بنسبة 8.2% مقارنة بعام 2022. وبلغت صادرات المشتقات النفطية في المجلس في عام 2023 نحو 1518.6 مليون برميل مستحوذة على ما نسبته 13.4% من الصادرات العالمية بارتفاع نسبته 7.1% مقارنة بعام 2022، إذ جاء مجلس التعاون في المرتبة الثانية عالميا، فيما بلغت واردات المشتقات النفطية 212.3 مليون برميل بمتوسط معدل نمو سنوي نسبته 0.1%.

وسجل إنتاج زيت الغاز (الديزل) أعلى معدل بين المشتقات النفطية في عام 2023 بكمية قدرها 660.4 مليون برميل، تلاه البنزين بـ336.2 مليون برميل، ثم الكيروسين ووقود الطائرات بـ319.4 مليون برميل، فيما سجل إنتاج زيت الوقود والنافتا والغازات البترولية إنتاجًا بـ263.1 مليونا، و221.6 مليونا، و103.3 ملايين برميل على التوالي. وبلغ استهلاك البنزين في دول مجلس التعاون في عام 2023 نحو 336.6 مليون برميل، فيما بلغ استهلاك زيت الغاز(الديزل) 299.7 مليون برميل، في حين شهدت باقي المشتقات كميات متفاوتة بين 34.8 مليونا إلى 268.3 مليون برميل.

وفيما يخص الغاز الطبيعي، بلغ احتياطي دول مجلس التعاون في عام 2023 نحو 44.195 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 21.4% من إجمالي الاحتياطي العالمي من هذه المادة، وبارتفاع نسبته 0.2% مقارنة بعام 2022.

وسجل تصدير دول مجلس التعاون للغاز الطبيعي في عام 2023 نحو 180.9 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 13.1% من إجمالي التصدير العالمي وبمتوسط معدل نمو سنوي في الصادرات بلغ 2.5% خلال الفترة من 2014 إلى 2023. كما بلغ إنتاج دول مجلس التعاون من الغاز الطبيعي المسوق في عام 2023 نحو 464.2 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 10.8% من إجمالي الإنتاج العالمي مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 1.4% مقارنةً بعام 2022.

وفي مؤشرات الطاقة المتجددة بلغت سعة محطات الطاقة المتجددة في دول المجلس نحو 10 آلاف و742 ميغاواط في عام 2023 مسجلة ارتفاعا قدره 74.7% مقارنة بعام 2022، إذ ارتفعت السعة خاصة في السنوات الأخيرة في ظل ما يشهده المجلس من تطبيق السياسات المتعلقة باستخدام الطاقة المتجددة بدل الطاقة الأحفورية. وبلغت الطاقة المنتجة من المحطات في عام 2023 نحو 14 ألفا و403 غيغاواط في الساعة بارتفاع نسبته 72.4% مقارنة بعام 2022.