منصور بن محمد يفتتح المقر الجديد لـ «إنفورما العالمية» في دبي

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، المقر الجديد لـ«مجموعة إنفورما العالمية»، المتخصصة في مجالات النشر الأكاديمي وذكاء الأعمال وتنظيم المعارض، وذلك في منطقة «ون سنترال»، مركز دبي التجاري العالمي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المقر، يرافقه المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المرّي، كل من: رئيس مجلس إدارة «إنفورما»، جون ريشتون، والرئيس التنفيذي للمجموعة، اللورد ستيفن كارتر، ورئيس إنفورما الشرق الأوسط والهند وتركيا، بيرت هال.

واطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على مجمل أعمال المجموعة ونشاطها المميز في دبي، من خلال ما تنظّمه من معارض وفعاليات عالمية تضم أكثر من 15 علامة تجارية رئيسة للمعارض، ويتم تنظيمها بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي، ومن أبرزها معرض الصحة العربي، ومعرض دبي للطيران، ومعرض الشرق الأوسط للطاقة.

واستمع سموه، خلال تفقّده المقر الجديد للمجموعة البريطانية، إلى شرح حول التخصصات المختلفة التي تعنى بها ضمن أذرعها المختلفة، وفي مقدمتها تنظيم المعارض والمؤتمرات من خلال وجودها في أكثر من 30 دولة، وعبر فريق عملها الضخم الذي يضم 12 ألف موظف.

وأكّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية التي حققت فيها دبي تميزاً واضحاً إقليمياً وعالمياً وعلى مدار سنوات طويلة، مثنياً سموه على إسهام مجموعة «إنفورما» في تأكيد مكانة دبي كمركز رئيس للمعارض، وتعزيز دورها في قيادة حوار يجمع أهم القائمين على القطاعات الحيوية من حول العالم من أجل استحداث وتطوير حلول تخدم البشرية وتشارك في دفع عجلة تقدمها.

وأشار سموه إلى سعي دبي الدائم إلى توفير البيئة الداعمة لهذا الحوار، وتهيئة كل الظروف اللازمة لتمكين الشركات والمؤسسات العالمية من بناء شراكات حقيقية، وجسور تعاون فعّالة في ما بينها لاستكشاف فرص جديدة لبناء مستقبل أفضل للجميع.

من جانبهم، أكّد القائمون على مجموعة «إنفورما» اعتزازهم بعلاقات التعاون الوثيقة التي طالما جمعت بين المجموعة وإمارة دبي على مدار سنوات طويلة، وأشادوا بما تقدمه دبي من بيئة نموذجية ومحفزات متنوّعة لمجتمع الأعمال، وقالوا إن المقر الجديد للمجموعة، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 500 موظف سيسهم في تعزيز جهودها ومضاعفة أنشطتها الإقليمية، منوهين بالمكانة الرفيعة التي تتمتع بها دبي كمركز محوري لأنشطة المعارض والمؤتمرات على الصعيدين الإقليمي والدولي، مستقطبة مئات الآلاف من الشركات والخبراء والمهنيين من المنطقة والعالم كل عام للتواصل والتعلّم، وعقد الصفقات والمساهمة في تنمية قطاعات حيوية متنوّعة.