محمد الخوري.. أول إماراتي يصمم المجوهرات والألماس

أفاد رائد الأعمال الإماراتي، محمد صديق الخوري، بأنه عشق تصميم المجوهرات والألماس منذ صغره وأسس مشروعه «ذهب لوّل للمجوهرات» عام 2018، بدعم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي وافق على تمويله باعتباره أول إماراتي يصمم المجوهرات والألماس.

وقال الخوري لـ«الإمارات اليوم»، إن «هدفي الأساسي هو إبراز التراث الإماراتي من الذهب، بطريقة فريدة، وإيصال الذهب الإماراتي إلى العالمية، من خلال التصميمات المستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل».

وتفصيلاً، قال رائد الأعمال الإماراتي، محمد صديق الخوري، إنه «عشق تصميم المجوهرات والألماس منذ صغره وهو أمر ورثه عن الآباء والأجداد، وكانت والدته تطلب منه الذهاب معها عند شراء المجوهرات منذ صغره لثقتها في ذوقه».

وأضاف الخوري أن «فكرة المشروع جاءته مصادفة عندما أراد شراء بعض المجوهرات مجاملة لبعض أفراد عائلته المقربين، وبحث في العديد من المحال فلم يجد تصميماً يعجبه، فاقترحت عليه زوجته أن يتولى التصميم بنفسه لمعرفتها ببراعته في تصميم المجوهرات والألماس، وبالفعل قام بالتصميم الذي لاقى قبولاً واستحساناً شديدين، حتى إن من شاهد تصميماته طلب منه العديد من القطع الأخرى». وأوضح أنه تشجّع على بدء المشروع الخاص به، عندما وجد بعض المحال تحاول تقليد تصاميمه التي يضعها على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه اتخذ قراره بتأسيس المشروع عندما أبلغه صاحب الورشة التي تتولى تنفيذ تصميماته، أنه يواجه مشقة في تنفيذها لصعوبتها وشجعه كثيراً على بدء مشروعه الخاص.

ولفت الخوري إلى أنه تواصل مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع للحصول على التمويل، فطلب منه الصندوق تقديم دراسة جدوى للمشروع وبدأ العمل على أفكار عدة خاصة بـ«البراند» أو العلامة التجارية الخاصة به، مع تقديم نماذج من تصميماته للصندوق، مشيراً إلى أن مسؤولي الصندوق أعجبوا بشدة بالتصميمات وأبلغوه أنه أول إماراتي يقوم بتصميم الذهب والألماس ووافقوا على منحه التمويل سريعاً ليبدأ مشروعه.

وبين أنه بدأ مشروعه رسمياً باسم «ذهب لوّل»، بتشديد الواو، وهي كلمة إماراتية تعني (الماضي)، منذ عام 2018، بعد أن عمل لسنوات مع ورش خارجية ومن دون «براند» خاص به، موضحاً أن هدفه الأساسي هو إبراز التراث الإماراتي من الذهب بطريقة فريدة وإيصال الذهب الإماراتي إلى العالمية، كبراند عالمي أو كعلامة تجارية عالمية متفردة ومتميزة، من خلال التصميمات المستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل، مشيراً إلى أن هناك كفاءات إماراتية كثيرة في مجال تصميم الذهب، لم تحصل على فرصتها لإبراز مواهبها في هذا المجال.

ولفت إلى أنه بدأ المشاركة أخيراً في المعارض المحلية المتخصصة، فكان أول مصمم مجوهرات إماراتي يشارك في معرض «عطايا» في أبوظبي، ثم شارك في معارض خليجية خصوصاً في قطر، ويعتزم المشاركة خلال العام الجاري في عدد من المعارض الخليجية في الكويت والبحرين والسعودية بجانب قطر، مؤكداً أن العديد من المسؤولين الرسميين في دول الخليج قاموا بشراء منتجات من تصميماته، كما ارتدت تصميماته إعلاميات وفنانات إماراتيات وخليجيات، مثل الفنانة أحلام وبلقيس وديانا حداد والإعلامية لجين عمران وغيرهن.

وطالب الخوري بدعم حكومي لتصل تصميمات الذهب الإماراتية إلى العالمية، من خلال منح تسهيلات للمصممين الإماراتيين لإقامة مصانع وورش خاصة بهم وأولوية المشاركة في المعارض الخارجية الخاصة بالذهب، والأولوية في فتح محال في المراكز التجارية، مشيراً إلى أن بعض المراكز التجارية ترفض تأجير محال لروّاد الأعمال الإماراتيين في أماكن مهمة، وتصرّ على تأجير محال في أماكن لا يرتادها الزوار، بدعوى أن الأماكن المهمة محجوزة للماركات العالمية فقط.

كما طالب الخوري بتيسير تسجيل حقوق الملكية الفكرية للمبدعين الإماراتيين في مجال تصميم المجوهرات والألماس، لافتاً إلى المعاناة من الاستيلاء على التصاميم والفيديوهات الترويجية المصاحبة للمبدعين الإماراتيين في هذا المجال، من دون اتخاذ أي إجراء قانوني يحمي المصممين الإماراتيين.