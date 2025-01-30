تقرير يكشف عن «أرخص الأيام والأشهر» لحجز تذاكر الطيران

كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة «إيكسبيديا» للسفر، لعام 2025 عن بيانات قد توفر للمسافرين الأموال عند شرائهم تذاكر طيران، موضحاً أنه استناداً إلى قائمة البيانات العالمية، فإن يوم الأحد هو أرخص يوم لحجز الرحلات الجوية، حيث يمكن للمسافرين على الرحلات المحلية توفير 6%، بينما يمكن للمسافرين على الرحلات الدولية توفير 17% مقارنة بالحجز يوم الإثنين أو الجمعة.

وذكر التقرير أن الأمر لا يتعلق بموعد حجز التذكرة فقط، وإنما بموعد السفر بالطائرة أيضاً، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن فئة الأجرة والوجهة، فإن السفر يوم الخميس بدلاً من الأحد يمكن أن يوفر للمسافرين 17%، ونصح التقرير المسافرين على الرحلات المحلية بالمغادرة يوم السبت بدلاً من الأحد لتوفير 17%.

وعلى صعيد الرحلات الدولية، يعد يوم الخميس أرخص يوم للسفر بالطائرة، حيث يمكن للمسافرين توفير 15% مقارنة بالسفر يوم الأحد.

ووفقاً للبيانات يمكن أيضاً توفير ما يصل إلى 17% إذا تم حجز التذكرة قبل 18 إلى 29 يوماً فقط من المغادرة، مقارنة بالحجز قبل ثلاثة أشهر أو أكثر.

ومع ذلك حذر التقرير من أنه كلما طالت مدة الانتظار للحجز زاد الخطر من ارتفاع كبير في الأسعار قبل موعد السفر بفترة قصيرة.

ومن خلال تحليل قاعدة بيانات تذاكر الطيران في العالم بالتعاون مع شركة «Airlines Reporting Corporation» ومزود البيانات OAG، قالت «إكسبيديا» في تقريرها إن شهر مارس الوقت الأكثر كلفة للسفر، مشيرة إلى أن السفر في أغسطس يمكن أن يوفر للمسافرين ما يصل إلى 7%.