32 % نمواً في صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» إلى 2.8 مليار درهم

حقق مصرف الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية بلغت 3.1 مليارات درهم خلال 2024، وذلك قبل احتساب الضرائب، أي بزيادة نسبتها 46% مقارنة بعام 2023، فيما ارتفع صافي الربح ليسجل رقماً قياسياً بلغ 2.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 32%.

وارتفع إجمالي دخل المصرف بنسبة 13% في عام 2024، ليصل إلى 5.4 مليارات درهم، نظراً إلى ارتفاع الدخل الممول وغير الممول.

وزاد إجمالي الأصول بنسبة 27% ليبلغ 111 مليار درهم في عام 2024، كما زادت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 31%، لتصل إلى 71 مليار درهم في عام 2024.

وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 25% لتصل إلى 77 مليار درهم في عام 2024، في حين مثلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 70% من إجمالي الودائع.

وقال رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، هشام عبدالله القاسم، إن «المصرف حقق خلال عام 2024 أفضل أداء مالي له على الإطلاق، ما عزز مكانته كأسرع مصرف إسلامي نمواً في دولة الإمارات».