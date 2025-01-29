«أراضي دبي»: نجحنا في جذب 110 آلاف مستثمر جديد خلال 2024

قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن دبي أصبحت الوجهة المفضلة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث نجحت في جذب أكثر من 110 آلاف مستثمر عقاري جديد خلال العام الماضي.

وأضاف بن غليطة، خلال ملتقى تكريم الشركاء لعام 2024، أن الإنجازات التي تحققت تعكس حجم التعاون المشترك والثقة المتبادلة مع الشركاء، مشيراً إلى أن دبي ليست مجرد مدينة بل رؤية طموحة تتبناها قيادة حكيمة، وتستند إلى العمل الجاد والشراكات المتينة والفاعلة.

وتفصيلاً، نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، ملتقى تكريم الشركاء لعام 2024 تحت شعار «بمشاركتكم تحققت الإنجازات»، وشهد تكريم أكثر من 120 شريكاً من شركاء الدائرة في القطاعين الحكومي والخاص ووسائل الإعلام.

وأفادت الدائرة، في بيان، بأن الملتقى يأتي في إطار سعيها إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتقدير دور الشركاء في دعم القطاع العقاري بإمارة دبي، وذكرت أن الملتقى يُعدّ خطوة مهمة نحو تطوير استراتيجية إدارة العلاقات مع الشركاء، وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ودعم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذا التكريم يهدف إلى تحفيز الشركاء على مواصلة جهودهم الداعمة لتحقيق رؤية دبي المستقبلية في مجال الريادة والابتكار، وأكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، أهمية الشراكات في تحقيق الإنجازات، وقال في كلمته خلال الملتقى: «نحتفي معاً بما أنجزناه، ونعبّر عن امتناننا العميق لكم، شركاءنا الأعزاء، الذين كنتم ومازلتم القوة المحركة لنجاحات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والشركاء الحقيقيين في تحقيق رؤية دبي للريادة والتميّز في القطاع العقاري».

وأضاف بن غليطة أن «الإنجازات التي تحققت في عام 2024، تعكس حجم التعاون المشترك والثقة المتبادلة بيننا، وبفضلكم، أصبحت دبي الوجهة المفضلة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث نجحنا في جذب أكثر من 110 آلاف مستثمر جديد».

وشدد على أن إمارة دبي ليست مجرد مدينة، بل هي رؤية طموحة تتبناها قيادة حكيمة، وتستند إلى العمل الجاد والشراكات المتينة والفاعلة، وقال بن غليطة: «ملتزمون في (أراضي دبي) بتعزيز شراكاتنا معكم، وتوفير كل الدعم والفرص اللازمة لمواصلة مسيرة التميّز، لنصنع مستقبلاً أفضل للقطاع العقاري في دبي، ولتظل الإمارة دائماً في مقدمة المدن العالمية»، وجددت دائرة الأراضي والأملاك في دبي شكرها وتقديرها لجميع شركائها، مؤكدة التزامها المستمر بتعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف القطاع العقاري في دبي، وترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً عالمياً في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.