9.4 مليارات درهم صافي أرباح «أبوظبي التجاري» في 2024

أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، نتائجه المالية للعام 2024، مسجلاً ارتفاعاً في الأرباح قبل خصم الضريبة بنسبة 26% على أساس سنوي، لتصل إلى 10.585 مليارات درهم، فيما بلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة 9.419 مليارات درهم، بنمو نسبته 15%.

ووفقاً للنتائج المالية، فقد ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 18%، لتصل إلى 13.448 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 13.226 مليار درهم، في حين ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 39%، ليصل إلى 6.254 مليارات درهم، مع ارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 27%، بينما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15%، ليصل إلى 19.480 مليار درهم.

بدورها، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 130 نقطة أساس لتصل إلى 31%.

وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 59 فلساً لكل سهم، ما يعادل إجمالي توزيعات بمبلغ 4.32 مليارات درهم، وبما يمثل 46% من صافي الأرباح.

ووفقاً لنتائج الربع الرابع من العام 2024، مقارنة مع الربع نفسه من العام 2023، فقد ارتفعت أرباح البنك قبل خصم الضريبة، بنسبة 15%، لتصل إلى 2.884 مليار درهم، في حين سجل صافي أرباح بعد خصم الضريبة بلغ 2.573 مليار درهم.

وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 3% ليصل إلى 3.505 مليارات درهم، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 57%، ليصل إلى 1.962 مليار درهم، فيما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17%، ليصل إلى 5.467 مليارات درهم.

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 340 نقطة أساس لتصل إلى 28.6%.

أما الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات فارتفعت بنسبة 23%، لتصل إلى 3.902 مليارات درهم.

من جهتها، بلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 186 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، بارتفاع بنسبة 10% (ما يعادل 16.45 مليار درهم) خلال الربع الرابع من العام 2024، حيث شكلت نسبة 44% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع نسبة 42% بنهاية الربع الثالث من العام 2024.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري، خلدون خليفة المبارك، «واصل البنك مسيرة النمو المتسارع خلال عام 2024، ونجح في تحقيق أداء مالي وتشغيلي مميز مدعوماً بنمو ملحوظ في محفظة القروض، فضلاً عن تعزيز مستويات الكفاءة والتحسن الملموس في تكلفة المخاطر».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «شهد عام 2024 تحقيق البنك أداء استثنائياً مُتخطياً هدفه المتمثل في تسجيل أرباح بقيمة 10 مليارات درهم قبل عام كامل من الموعد المستهدف، وذلك بفضل التنفيذ المُحكم لاستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز التميز والابتكار على جميع المستويات».