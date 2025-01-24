هاتف ذكي جديد مقاوم للماء

أطلقت شركة «أوكيتيل» هاتفاً ذكياً جديداً، يتمتع بمقاومة الماء والقدرة على العمل في نطاق حرارة يراوح بين -20 و+55 درجة مئوية، وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها «WP100 Titan» الجديد يأتي بشاشة قياس 6.8 بوصات، وبدقة وضوح 2460 × 1080 بيكسل، مع معدل تحديث صورة يبلغ 120 هرتز، وأضافت أنه تم تزويد الهاتف بمعالج «MediaTek Dimensity 7300» مع ذاكرة وصول عشوائي «RAM» سعة 16 غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 512 غيغابايت، ويشتمل الهاتف الجديد أيضاً على كاميرا رئيسة بدقة 200 ميغابيكسل، وكاميرا للرؤية الليلية بدقة 20 ميغابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل لالتقاط صور «السيلفي»، وتروج «أوكيتيل» لهاتفها الجديد من خلال تجهيزه ببطارية ضخمة سعة 33 ألف مللي أمبير ساعة، تسمح بوقت استعداد يصل إلى نصف عام، ووقت لعب يصل إلى 33 ساعة.