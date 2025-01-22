«دبي البحرية» تتابع مشروعات تطوير الأنشطة السياحية في حتا

زار وفد من سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، برئاسة الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، منطقة حتّا، في إطار متابعة مشروعات تطوير المنطقة، وتعزيز الأنشطة البحرية السياحية المرخصة.

وشملت الزيارة بحيرة «وادي ليم» و«حتا كاياك» في سد حتا، باعتبارهما من الوجهات البحرية السياحية الفريدة من نوعها في دبي ودولة الإمارات.

وذكرت «دبي البحرية» في بيان، أمس، أن الوفد التقى خلال الزيارة المدير العام بالإنابة لبلدية دبي، مروان بن غليطة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، وتنظيم العمل المرتبط بالأنشطة البحرية والمسطحات المائية، حيث أكد الجانبان أهمية العمل المشترك لخدمة الزوّار والأنشطة والمرافق الخدمية، خصوصاً في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده منطقة حتّا وجهةً سياحيةً متناميةً.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم: «تأتي هذه الزيارة في إطار حرصنا على ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة في إدارة الممرات المائية المحيطة بسد حتا، بما يعكس التزامنا بتعزيز مكانة دبي وجهةً سياحيةً عالميةً، مع تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة في جميع الأنشطة البحرية المرتبطة».

وأكد أن سلامة مرتادي وهواة الأنشطة المائية السياحية في منطقة حتّا تُعدّ من أولويات سلطة دبي البحرية، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين جميع الجهات المعنية، كما شدد على أهمية تأمين الوسائل البحرية المستخدمة في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحديثة لتطوير مرافق تأجير هذه الوسائل، بما يعزز من مكانة حتّا وجهةً سياحيةً متميّزةً.