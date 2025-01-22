«تعاونية الاتحاد» تدرّب 86 طالباً في إداراتها

انتهت تعاونية الاتحاد من تدريب 86 طالباً وطالبة، ضمن مبادرة نفذتها بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين للتدريب المهني والعملي للطلبة، حيث تم تنفيذ البرنامج على مدار ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب المواطنين، وتزويدهم بالتجارب العملية اللازمة لدخول سوق العمل، إضافة إلى تمكين المتدربين من اكتساب المهارات في مجالات متعددة، تشمل إدارة الأعمال، والتسويق، وخدمة العملاء، والتكنولوجيا، وغيرها من التخصصات ذات العلاقة.

وذكرت «التعاونية» في بيان، أمس، أنها كرّمت الطلاب ووزعت شهادات تقدير عليهم، مشيرة إلى أن المسؤولين عن تدريب الطلبة أشادوا بجهودهم والتزامهم في العمل خلال فترة التدريب.