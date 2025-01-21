أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب ووزارة الاقتصاد "مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال"، بحضور الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وعلياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، بهدف تفعيل دور الشباب في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتنافسية ريادة الأعمال الوطنية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031.

يهدف المجلس إلى أن يكون منصّة تفاعلية لتعزيز الابتكار وتطوير أفكار الشباب في ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية، من خلال تنظيم برامج تدريبية لتمكين الشباب من دعم القطاع الخاص وتعزيز وعيهم بأهمية هذا المجال، إلى جانب بناء شبكات تعاون مع المستثمرين والجهات الحكومية، فضلاً عن إشراك رواد الأعمال الشباب في الفعاليات الاقتصادية المحلية والدولية لتبادل الخبرات،والتعرف على أفضل الممارسات العالمية، ودعم المشاريع الشبابية تحقيقاً للتنوع الاقتصادي المستدام.

وأكد سلطان النيادي، أن دعم القيادة الرشيدة للشباب بجميع المجالات، لاسيما في ريادة الأعمال، يعكس حرصها على تمكينهم للمساهمة في التنمية الوطنية المستدامة، إذ أن تكريس دورهم في بناء منظومة اقتصادية شبابية واعدة، سيشكل قاعدة ديناميكية تؤسّس لتحقيق التميز التنموي الذي يدعم ازدهار المجتمع.

وأضاف سلطان النيادي أن إطلاق "مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال"، تماشياً مع توجهات الأجندة الوطنية للشباب2031، وخاصة من خلال محور الاقتصاد المعني بأن يكون الشباب الإماراتي محركين وداعمين رئيسين في التنمية الاقتصادية الوطنية، والذي من أهم مجالات تركيزه، دعم رواد الأعمال الشباب، وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل، ودعم وصولهم للأسواق العالمية، ومنحهم دورا محوريا لتطوير أفكار مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، إذ سيعمل المجلس على بناء قدرات الشباب وتوفير بيئة متكاملة تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، بما يتوافق مع طموحات دولة الإمارات لتكون مركزاً عالمياً تنافسياً لريادة الأعمال.

من جانبها، أكدت علياء المزروعي أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الشباب الإماراتي على الانخراط في قطاعي ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهما أحد الرهانات الحقيقية لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وخلق أجيال قادرة على تقديم حلول مبتكرة ومشاريع ريادية تسهم في بناء مستقبل أفضل لدولة الإمارات، وفي هذا الإطار عند تدشين المنظومة الجديدة لريادة الأعمال في نوفمبر الماضي، حرصنا على تمكين الشباب الإماراتي عبر الإعلان عن مبادرة "مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال"، الذي يُمثل محطة مهمة لتعزيز التنافسية الاقتصادية الوطنية وتوفير المزيد من الممكنات والفرص لرائدات ورواد الأعمال الإماراتيين.

وأضافت المزروعي: سنعمل من خلال اجتماعات المجلس المُقبلة على توفير البرامج التدريبية والتوعوية وإطلاق المبادرات النوعية لتطوير قدرات الشباب الإماراتي وتزويدهم بالأدوات الحديثة والخبرات اللازمة لتأسيس شركات ناشئة ناجحة، لاسيما أن العام 2024 شهد إطلاق الشباب الإماراتي 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، كما سيركز المجلس على تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والشبابية في الدولة، وإبراز القيم الإماراتية المتميزة، بما يدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة رائدة لريادة الأعمال والشركات الناشئة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويضم "مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال" مجموعة من الأعضاء الذين يمثلون نخبة من الكفاءات الإماراتية الشابّة التي تمتلك قدرات متميزة ومعرفة واسعة في مجال ريادة الأعمال وهم، مريم أحمد المنصوري، مانع خلفان النقبي، يوسف أحمد اليوسف، موزة حسن الزعابي، فاطمة أحمد الموسوي، نوف عبيد الكندي، شما حسين بن حماد، خالد منصور العوضي، أحمد علي التميمي، عبدالله حمد الدرعي، لطيفة عيسى بن حيدر، مريم علي الكاس، شما سالم بن هميله، عبدالله مصبح الكعبي، وذلك للعمل معاً على وضع وتنفيذ خطط تعزز من مكانة الشباب في القطاع الاقتصادي، إذ قدموا تصوراً عاماً لأبرز توجهات المجلس المستقبلية الهادفة لخلق بيئة متكاملة ومحفزة، يتضمن أفكاراًمبتكرة لإطلاق مبادرات وبرامج وفعاليات محلية ودولية تدعم الشباب لريادة الأعمال، ما سينعكس على تطوير منظومة اقتصادية مستدامة في دولة الإمارات.