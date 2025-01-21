55 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي خلال أكتوبر 2024

حققت أصول القطاع المصرفي في الدولة مستوى قياسياً جديداً، بنهاية أكتوبر الماضي 2024، مسجلة أربعة تريليونات و457 مليار درهم، مقارنة مع أربعة تريليونات و402 مليار درهم، بنهاية سبتمبر السابق عليه، بزيادة شهرية قيمتها 55 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 1.3%، وذلك بحسب بيانات صدرت، أمس، عن المصرف المركزي.

وأظهرت البيانات أيضاً أن إجمالي الائتمان ارتفع، خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 0.6% ليصل إلى تريليونين و175 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و162 مليار درهم بنهاية سبتمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 13 مليار درهم.

كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% لتصل في نهاية أكتوبر إلى تريليونين و802.5 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و761.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر السابق بزيادة شهرية قيمتها 41.1 مليار درهم.

واستمر تفوق الودائع على القروض بنهاية أكتوبر، بما قيمته 627.5 مليار درهم، ما يعكس توافر مستويات كبيرة من السيولة بالبنوك.

بدورها، سجلت أصول المصرف المركزي الأجنبية، بنهاية أكتوبر الماضي، 815 مليار درهم، مقارنة مع 818 مليار درهم بنهاية سبتمبر السابق، بانخفاض شهري قيمته ثلاثة مليارات درهم. وتشمل أصول المركزي الأجنبية أرصدة وودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 567.8 مليار درهم، بجانب أوراق مالية أجنبية بقيمة 181.2 مليار درهم، وأصول أجنبية أخرى بقيمة 66.2 مليار درهم.

وارتفع إجمالي عرض النقد «ن 1» الذي يشمل النقد المتداول (خارج البنوك بجانب الودائع النقدية) والحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك (بنسبة 1.5%)، من 986.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2024، إلى 909.9 مليارات درهم في نهاية أكتوبر الماضي.

وعزا «المركزي»، الزيادة إلى ارتفاع بمقدار 14.9 مليار درهم في الودائع النقدية متخطياً الانخفاض بقيمة 1.3 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك.

كما ارتفع عرض النقد «ن 2»، والذي يشمل (ن 1، بجانب الودائع شبه النقدية) والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية (بنسبة 0.9%، من تريليونين و249.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر السابق، إلى تريليونين و270.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة شهرية قيمتها 21.1 مليار درهم).

كما ارتفع عرض النقد «ن 3»، والذي يشمل (ن 2، بجانب ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 1.3%، من تريليونين و720 مليار درهم بنهاية سبتمبر إلى تريليونين و754.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر بزيادة شهرية قيمتها 34.7 مليار درهم).