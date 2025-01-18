ضاحي خلفان يؤيد العبار بنسبة 80%.. «العبرة ليست في الاجتماعات إنما في النتائج»

تواصلت ردود الفعل، اليوم السبت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تصريحات مؤسّس شركة إعمار محمد العبار، بشأن عدم جدوى اجتماعات الشركات.

وفي هذا السياق، انضم الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إلى النقاش، في أعقاب تعليق رجل الأعمال خلف الحبتور، الذي عارض وجهة نظر العبّار، مؤكداً أن الاجتماعات، عند إدارتها بكفاءة، تشكل منصة حيوية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف المؤسسية.

ففي تدوينة لافتة عبر منصة «إكس»، أيد ضاحي خلفان ما قاله العبّار «بنسبة 80%»، مثنياً في الوقت نفسه على النتائج المبهرة التي حققها العبار في مجال الإعمار، وشدد على أن مقياس النجاح يكمن في النتائج وليس في كثرة الاجتماعات.

وقال خلفان: «تعقيباً على كلمة الأخ محمد العبار التي ذكرها في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع عن أهمية الاجتماعات فإنني مؤيدا لما قاله بنسبة ٨٠% - العبرة ليست في الاجتماعات إنما في النتائج والعبار لو أمضى أوقاته في الاجتماعات لما حقق النتائج المبهرة في الإعمار...القائد الناجح يتخذ القرار...ولا يضيع الوقت في حديثٍ ثرثار».