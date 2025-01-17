"عمومية الخليج للملاحة" توافق على إرجاء النظر في صفقة الاستحواذ الخاصة ببروج للطاقة

وافقت عمومية شركة الخليج للملاحة خلال اجتماعها الخميس الماضي، على إرجاء النظر في جدول أعمال الجمعية العمومية المتعلق بصفقة الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة، وذلك لحين الانتهاء من مناقشة تقرير التقييم الخاص بالمقيم المستقل والمعين من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع مع الهيئة والمقيم.

وأضافت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي، أنه سيتم الوقوف على أفضل السبل لهيكلة الصفقة بما يخدم مصالحها والمساهمين وعرض نتائج النقاش مع الهيئة والمقيم المستقل وما آلت إليه الدراسة القانونية بشأن هيكلة الصفقة وذلك في اجتماع جمعية عمومية يخصص لمناقشة هذا الأمر وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.

وأشارت إلى أنه سيتم الأخذ في الاعتبار مقترح مساهمي الشركة لإضافة بند في جدول أعمال الجمعية العمومية لمناقشة زيادة رأس مال الشركة بشكل نقدي وتخصيص تلك الزيادة للاكتتاب بها من قبل المساهمين وقت انعقاد اجتماع الجمعية العمومية وذلك بشروط تفضيلية تضمن تحقيق النفع للمساهمين.

وذكرت الشركة أنه تمت الموافقة كذلك على بند التحكيم المذكور في الاتفاقيات (القرارات المتعلقة بإجراءات إعادة التمويل) مع شركة مينشينغ تشاينا فاينانشال ليسنغ المحدودة بعد التصديق عليه، مع منح مجلس الإدارة أو أي من أعضائه جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذه.

وكانت الشركة أعلنت في ديسمبر الماضي، أن جمعيتها العمومية ستناقش مقترح الاستحواذ على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز (منطقة حرة الفجيرة)، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة (منطقة حرة الفجيرة)، وبي بيه آي سي فيس 3 ليمتيد (منطقة حرة – جبل علي).

وأضافت أنه سيتم سداد سعر الصفقة عن طريق إصدار عدد من الأسهم الجديدة لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة بقيمة تصل إلى 448.55 مليون درهم تقريباً وفق سعر السهم الواحد استناداً لنطاق القيمة العادلة التي ينتهي إليها التقييم المعد من قبل المقيم المستقل الذي تم تعيينه من قبل هيئة الأواراق المالية والسلع، وإصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة 2796.4 مليون درهم.