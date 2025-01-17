«إينوك» تقدم خدمات المركبات وصيانتها في مواقع لـ «باركن»

أبرمت مجموعة «إينوك» مذكرة تفاهم مع شركة «باركن»، تهدف إلى تزويد العملاء بالخدمات المتنقّلة المخصصة للمركبات، وذلك بالاستفادة من الإمكانات والمنصات الرقمية للجانبين، وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه في إطار هذه الشراكة التي وقّعها المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في «إينوك»، زيد القفيدي، والرئيس التنفيذي لـ«باركن»، محمد آل علي، تقدّم «إينوك» مجموعة شاملة من خدمات العناية بالمركبات وصيانتها في مواقع مختارة تابعة لـ«باركن»، مدعومة بالخدمات الأساسية أثناء التنقّل التي توفرها متاجر «زووم» التابعة لـ«إينوك»، ويشمل ذلك خدمات غسيل السيارات، والتزوّد بالوقود، وتغيير الزيوت، وفحص الإطارات والبطاريات.

وينص الاتفاق على دمج خدمات تطبيقات الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية للشركتين، ما يمكّن العملاء من حجز الخدمة عبر أي من المنصتين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «من خلال منصاتنا المحمولة المتكاملة نقدّم فرصاً جديدة للنمو، مع تمكين العملاء من الحصول على ملاءمة غير مسبوقة، وتبسيط عملية الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات المركبات».

من جهته قال الرئيس التنفيذي لـ«باركن»: «تؤكد الشراكة مع (إينوك) التزامنا بتعزيز جودة الحياة لسكان دبي، بما ينسجم مع رؤية حكومتها لبناء مدينة ذكية ومستدامة»، وأضاف: «نطمح إلى تعزيز كفاءة خدمات صيانة السيارات وجعلها أكثر راحة، مع توفير وقت المتعاملين والإسهام في تسهيل تدفقات الحركة المرورية في دبي بشكل أكبر».