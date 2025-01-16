«الصكوك الوطنية» تختتم «التدريب الواقعي»

اختتمت شركة الصكوك الوطنية «التدريب الواقعي»، وذلك ضمن برنامج التثقيف المالي «المستثمر الصغير» الذي أطلقته، بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة، بداية العام الجاري، بهدف إيجاد جيل واعٍ مالياً.

وأفادت الشركة بأن التدريب استمر خمسة أيام، تم خلالها إخضاع طلبة المدرسة الأميركية للإبداع العلمي، فرع ند الشبا، لسيناريوهات واقعية في بيئة العمل.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، رحاب لوتاه: «يوفر هذا التدريب الواقعي للطلبة فرصة التعلم بطرق مبتكرة تتجاوز الأساليب التقليدية، ما أكسبهم مهارات متنوعة وغيّر طريقة تفكيرهم في الاستثمار».