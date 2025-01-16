«تعاونية الاتحاد» تبيع 27 ألف طن من الخضراوات والفواكه في 2024

كشفت «تعاونية الاتحاد» عن بيعها 27 ألف طن من الخضراوات والفواكه في عام 2024، نتيجة لتوسيع محفظتها الزراعية التي أصبحت حالياً تتعاون مع أكثر من 42 مزرعة محلية مختلفة الأنماط الزراعية، من ضمنها 10 مزارع عادية، و26 مزرعة عضوية، وست مزارع مائية، إضافة إلى الخضراوات والفواكه التي تورد إلى «التعاونية» من مختلف البلدان العربية والأجنبية.

وقال مدير أول قسم الإعلام في تعاونية الاتحاد، شعيب الحمادي، إن «التعاونية» توفر منتجات عضوية في جميع فروعها، مشيراً إلى تزايد الطلب على تلك المنتجات من قبل المستهلكين.

وأضاف أن «تعاونية الاتحاد» تعدّ من أولى الجهات التي شجعت المزارعين المواطنين على الاستثمار في الزراعة العضوية منذ عام 2008، ودعمتهم من خلال عرض وتسويق منتجاتهم في جميع فروعها المنتشرة في إمارة دبي، حيث خصصت أماكن تستوعب أكبر عدد من منتجات المزارع المحلية، وإبرازها من خلال اللوحات الإعلانية والمطبوعات التسويقية، إضافة إلى إسهام التعاونية في تنظيم ورش عمل، واجتماعات دورية، وزيارات موسمية للمزارعين للتعرف إلى خططهم الزراعية، وتبادل الخبرات والمعلومات وتعريفهم بأفضل الممارسات التجارية، وأشار الحمادي إلى أن «تعاونية الاتحاد» تعدّ من أبرز التعاونيات في دولة الإمارات التي تسعى بشكل مستمر إلى تنويع مصادر الإنتاج ودعم المزارعين المحليين لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، مؤكداً أن جميع المنتجات الموردة إلى «التعاونية» تتماشى مع المواصفات والمقاييس الموضوعة من قبل الجهات المعنية بالدولة، وتخضع للرقابة باستمرار.

وأكد أن «التعاونية» تحرص منذ عقود على دعم المنتجات المحلية بجميع أنواعها وأصنافها، ودعم المزارعين الإماراتيين بشكل مستمر، عبر تقديم تسهيلات كبيرة للمزارع الإماراتية لتشجيع الزراعة المستدامة، إلى جانب الإسهام في بناء أمن غذائي مستدام.

كما أكد أن «التعاونية» تحرص على توفير أجود أنواع الخضراوات والفواكه بأسعار تنافسية، مع مراعاة التنوع في جنسيات الجاليات الموجودة في الدولة.