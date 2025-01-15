"الصناعة": تجاوب كبير من القطاع الصناعي لتقليل الانبعاثات

قالت وكيل وزارة مساعد في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لقطاع التنمية الصناعية، سلامة العوضي، إن الوزارة منذ أطلقت خارطة الطريق المتعلقة بالاستدامة، تلقى تجاوبا كبيرا من جانب القطاع الصناعي في ما يخص تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتطبيق أسس الاستدامة من خلال التعاون المستمر مع أصحاب المصانع.

وأضافت العوضي لـ"الإمارات اليوم"، أنه تم أيضا إطلاق العديد من المبادرات داخل الدولة وخارجها لتقليل الانبعاثات في القطاع الصناعي حول العالم في وجهات مختارة وبالتعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وأشارت إلى أن الإمارات تشارك في تمويل المشاريع التي تتبناها المنظمات الدولية لخفض الانبعاثات وتطبيق أطر الاستدامة في شتى المجالات.

وقالت: "لدينا إعلان مهم أيضا بشأن التعاون ما بين المصانع والشركات المتخصصة في التكنولوجيا لتقليل الانبعاثات الضارة.