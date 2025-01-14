مطار الشارقة يستقبل 17.1 مليون مسافر في 2024

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي تحقيق نتائج قياسية في عمليات مطار الشارقة لعام 2024، مواصلاً تسجيل أداء نوعي متصاعد في حركة السفر والطيران والشحن، وبما يعكس نجاح إمارة الشارقة في ترسيخ موقعها باعتبارها وجهة مثلى للسفر والسياحة، وإطلاق الأعمال الاقتصادية.

وبلغ إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلهم مطار الشارقة، على مدار العام الماضي، 17.101 مليون مسافر، مقارنة بإجمالي 15.356 مليون مسافر في عام 2023، ما يمثل ارتفاعاً جديداً في حركة المسافرين بلغت نسبته 11.4%، في حين ارتفع إجمالي رحلات الطيران إلى 107.66 آلاف رحلة مقارنة بعدد 98.43 ألف رحلة في 2023. بدوره، حقق حجم مناولة البضائع ارتفاعاً قياسياً بنسبة 38.6%، حيث بلغ 195.9 ألف طن، مقارنة بإجمالي 141.35 ألف طن في 2023. وأكد رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، أن «النتائج الإيجابية والقياسية التي حققها مطار الشارقة على صعيد الأداء الرئيس والمبادرات المنفذة والإنجازات المؤسسية، تعكس مكانته الراسخة كمحور عالمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية، وتجسد رؤية تطويرية تضع في أولوياتها تقديم خدمات بأعلى معايير الجودة والكفاءة لتجربة سفر، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنوياً بنهاية 2027».